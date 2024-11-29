Рекламодателям

Россияне отказываются от новогодних туров за рубеж из-за роста доллара

  • 29/11/2024, 15:30
Почти половина россиян отказалась от новогодних туров за рубеж из-за роста доллара
Новосибирцы относятся к скачкам курса валют более спокойно

Доллар продолжает расти, а вместе с растет количество «отказников» от заграничных туров. По данным на 28 ноября 38% опрошенных россиян передумали ехать за рубеж на Новый год из-за скачка курса доллара, констатируют аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру». 27% из них уже успели купить билеты и теперь планируют их возвращать. Еще 3% поменяли свои планы, отдав предпочтение более дешевым направлениям. А вот 26% самых предусмотрительных респондентов поменяли рубли на валюту заранее, поэтому отменять поездку и корректировать планы выходных дней не собираются. Оставшиеся же 33% решили не принимать скоропалительных решений и надеются на то, что до конца года рубль укрепится.

Интересно, что новосибирцы в этом вопросе демонстрируют традиционную сибирскую выдержку, не поддаваясь общим паническим настроениям. Об этом рассказала Infopro54 исполнительный директор Новосибирской Ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко.

— В Новосибирске нет массового возврата зарубежных туров, — говорит она. — Люди абсолютно спокойны. Конечно, все зарубежные туры из Сибири привязаны конкретно к доллару. Все туристы об этом давно знают. И, если тур оплачен полностью и заранее, то никаких повышений цен туристам опасаться не стоит. Если же поездка оплачена на пятьдесят процентов, то оставшуюся сумму придется вносить по текущему курсу. Но и это никого не пугает. Паники нет. Наши люди закалены предшествующими пандемийными, санкционными отменами туров. Последние годы на зарубежном туристическом рынке постоянно что-то происходит. И к этому уже все привыкли.

Эксперт добавляет, что нынешнюю стоимость зарубежных туров демократичной не назовешь. Цены начинаются от 100 тысяч на человека. И, потратив такую сумму на поездку, сибиряк вряд ли откажется от давно запланированного путешествия из-за десяти тысяч доплаты.

Напомним, еще неделю назад динамика курса доллара казалась оптимистичной, 22 ноября рост американской валюты остановился, а на следующий день и того больше — снизился почти на 1 рубль. Тогда доллар дошел до отметки 103,7 рублей. Но в итоге положительная тенденция не закрепилась. Уже с 24 ноября стоимость американской валюты снова поползла вверх, 26 ноября совершив резкий скачок резкий, всего за один день прибавив 7,66 рублей. В результате, сейчас курс доллара по отношению к рублю составляет 113,15 рублей.

Директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко обращает внимание на тот факт, что Центробанк уже вмешался в ситуацию, объявив о прекращении покупок валюты на внутреннем рынке с 28 ноября. Такое решение затормозило рост доллара.

— По нашим прогнозам, до конца года возможно даже ослабление. Вряд ли доллар снизится меньше 100 рублей, но 105-110 рублей — это вполне реальный сценарий, —говорит Романенко.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских банках исчезли «синие» доллары нового образца, которые актуальны при зарубежных поездках. При этом в обменных пунктах города принимают только новую валюту. 

Фото freepik, автор: rawpixel-com

176

Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирск

Теги : СоцПост отдых за границей Новосибирск курс доллара


0
1

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCtDЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqD32ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYHfЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYWzЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYSZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCjSЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Сергей Никулин: Ключевым трендом новосибирского рынка кредитования является охлаждение спроса

Сергей Никулин: Ключевым трендом новосибирского рынка кредитования является охлаждение спроса

Однако, если сравнивать с 2022 годом, ситуация не настолько критична, как кажется
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Жители Новосибирска изучают афиши и гороскопы в стильных глянцевых изданиях
29/11/24 16:18
Технологии
Мошенники распространяют вредоносное ПО через WhatsApp*
29/11/24 16:03
Финансы
Желтый Запорожец с подарками заметили жители Новосибирска
29/11/24 16:00
Общество
Россияне отказываются от новогодних туров за рубеж из-за роста доллара
29/11/24 15:30
Бизнес Туризм
В Новосибирской области у женщин чаще стали выявлять ВИЧ
29/11/24 15:00
Медицина
«Аэрофлот» выплатит новосибирцу более 100 тысяч рублей за отмену брони
29/11/24 14:30
Бизнес Общество
Минздрав опроверг нехватку коек в новосибирских больницах из-за пневмонии
29/11/24 14:00
Общество
Главу новосибирского Госстройнадзора обвиняют в коррупции
29/11/24 13:45
Право&Порядок
Новосибирский нефтетрейдер консолидирует транспортные активы
29/11/24 13:15
Бизнес
Новосибирская область получит 91 млн рублей на «умные светофоры» и табло
29/11/24 13:00
Транспорт
Новосибирск занял 30 место в рейтинге лучших городов по качеству жизни в России
29/11/24 12:30
Общество
Новосибирским учителям запретили общаться в мессенджерах
29/11/24 12:00
Общество
Ежемесячные расходы новосибирцев на авто превысили девять тысяч рублей
29/11/24 11:30
Ключевой свидетель обвинения не явился в суд по делу Игоря Диденко
29/11/24 11:00
Бизнес Право&Порядок ЦУР
Кредиты Новосибирску предоставит региональный банк
29/11/24 10:30
Власть Финансы
В Новосибирске стартуют мероприятия по благоустройству набережной на Чемском
29/11/24 10:25
Власть
«Всё сама придумала»: свидетель по делу об убийстве новосибирской школьницы отказалась от показаний
29/11/24 10:12
Право&Порядок
Незаконный оборот огнестрельного оружия пресекли силовики в Новосибирске
29/11/24 10:00
Право&Порядок
Новосибирские травматологи создали аппарат для изготовления костного трансплантата
29/11/24 9:30
Медицина Наука
Новосибирским охотникам напомнили об опасности птичьего гриппа
29/11/24 9:15
Общество
Популярное
За попытку убить бабушку с дедушкой новосибирца отправили за решётку на 9,5 лет
29/11/24 13:25
В Новосибирске ликвидируют пожар в двухэтажном здании
27/11/24 14:45
К 11 годам за жестокое убийство таксиста приговорили жителя Новосибирска
27/11/24 13:30
Рассказываем, как восстановить ПТС на машину и что для этого нужно
27/11/24 10:00
Три человека погибли в ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске
27/11/24 9:45
За обман пенсионерки в Москве задержали двух новосибирцев
26/11/24 15:00
Новости компаний
Банк Уралсиб расширил линейку и повысил ставки по вкладу «Почетный пенсионер»
28/11/24 10:40
Изменение русла реки больше не угрожает надежности электроснабжения новосибирцев
28/11/24 9:00
Больше 12 тысяч новых бизнесов открыли сибиряки с помощью Сбера
27/11/24 10:47
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером премии «Человек года»
27/11/24 9:00
«Россети» подключат к сетям жилой комплекс, расположенный на берегу Обского моря
26/11/24 16:05
Банк Уралсиб запустил стоп-информер в онлайн-банке для бизнеса
26/11/24 9:37

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска