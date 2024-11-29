Россияне отказываются от новогодних туров за рубеж из-за роста доллара

Доллар продолжает расти, а вместе с растет количество «отказников» от заграничных туров. По данным на 28 ноября 38% опрошенных россиян передумали ехать за рубеж на Новый год из-за скачка курса доллара, констатируют аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру». 27% из них уже успели купить билеты и теперь планируют их возвращать. Еще 3% поменяли свои планы, отдав предпочтение более дешевым направлениям. А вот 26% самых предусмотрительных респондентов поменяли рубли на валюту заранее, поэтому отменять поездку и корректировать планы выходных дней не собираются. Оставшиеся же 33% решили не принимать скоропалительных решений и надеются на то, что до конца года рубль укрепится.

Интересно, что новосибирцы в этом вопросе демонстрируют традиционную сибирскую выдержку, не поддаваясь общим паническим настроениям. Об этом рассказала Infopro54 исполнительный директор Новосибирской Ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко.

— В Новосибирске нет массового возврата зарубежных туров, — говорит она. — Люди абсолютно спокойны. Конечно, все зарубежные туры из Сибири привязаны конкретно к доллару. Все туристы об этом давно знают. И, если тур оплачен полностью и заранее, то никаких повышений цен туристам опасаться не стоит. Если же поездка оплачена на пятьдесят процентов, то оставшуюся сумму придется вносить по текущему курсу. Но и это никого не пугает. Паники нет. Наши люди закалены предшествующими пандемийными, санкционными отменами туров. Последние годы на зарубежном туристическом рынке постоянно что-то происходит. И к этому уже все привыкли.

Эксперт добавляет, что нынешнюю стоимость зарубежных туров демократичной не назовешь. Цены начинаются от 100 тысяч на человека. И, потратив такую сумму на поездку, сибиряк вряд ли откажется от давно запланированного путешествия из-за десяти тысяч доплаты.

Напомним, еще неделю назад динамика курса доллара казалась оптимистичной, 22 ноября рост американской валюты остановился, а на следующий день и того больше — снизился почти на 1 рубль. Тогда доллар дошел до отметки 103,7 рублей. Но в итоге положительная тенденция не закрепилась. Уже с 24 ноября стоимость американской валюты снова поползла вверх, 26 ноября совершив резкий скачок резкий, всего за один день прибавив 7,66 рублей. В результате, сейчас курс доллара по отношению к рублю составляет 113,15 рублей.

Директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко обращает внимание на тот факт, что Центробанк уже вмешался в ситуацию, объявив о прекращении покупок валюты на внутреннем рынке с 28 ноября. Такое решение затормозило рост доллара.

— По нашим прогнозам, до конца года возможно даже ослабление. Вряд ли доллар снизится меньше 100 рублей, но 105-110 рублей — это вполне реальный сценарий, —говорит Романенко.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских банках исчезли «синие» доллары нового образца, которые актуальны при зарубежных поездках. При этом в обменных пунктах города принимают только новую валюту.