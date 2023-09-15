Инспекторы природнадзора застрелили медведя с бидоном на голове

Инспекторы природнадзора Приморья были вынуждены застрелить медведя с бидоном на голове возле поселка Барабаш. Дикое животное то и дело появлялось возле населенного пункта еще с середины августа, пишет РИА Новости.

По словам представителя природнадзора, в Барабаше он залез в постройку и начал кидаться на людей, охотнадзор принял решение его застрелить.

Медведь стал появляться возле населенного пункта, начиная с 20-х чисел августа. Местные жители говорили, что зверь бродит у дороги, а также часто проходит мимо складского помещения.

В то же время специалисты из нацпарка «Земля леопарда» занимались поиском животного, чтобы ему помочь.