В Новосибирской области убрано всего 29% урожая

— На 17 сентября в Новосибирской области зерновых и зернобобовых культур скошено с площади 467 тыс га, обмолочено 450 тыс — 29% от уборочной площади. При валовом сборе 770 тыс тонн урожайность составляет 17.2 ц\га, — сообщил на оперативном совещании в правительстве региона министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. — Технические культуры убраны с площади 22 тыс га — 8% от плана.

Министр подчеркнул, что пока темпы уборки урожая зерновых и технических существенно ниже прошлогодних. Проведение уборочной кампании осложняется наличием зелени в виде подсада и второй волны сорняков. Среднесуточная выработка составляет 22 тыс га. На сегодняшний день только одно хозяйство области завершило уборочную — ООО «Ярковское» Доволенского района.

Для сравнения, на 16 сентября 2022 года, в Новосибирской области 38 сельхозпредприятий и 108 фермерских хозяйств завершили уборочную кампанию. По убранной площади зерновых культур лидировали: Сузунский — 89,3%, Купинский — 88,3%, Здвинский — 79,6% районы. Наивысшая урожайность в Колыванском – 39,2 ц/га, Коченевском — 30,9 ц/га, Маслянинском — 30,8 ц/га районах.

При этом хозяйства региона активно продают зерно нового урожая. За 14 дней сентября за пределы области отгружено железнодорожным транспортом 47 тыс тонн. Из них 42 тыс тонн ушли на экспорт. Средняя цена реализации продовольственной пшеницы третьего класса составляла 12134 рублей за тонну без НДС, 4 класса — 11034 рубля за тонну. Остатки на элеваторах и ХПП составляют 594 тыс тонн, загруженность емкостей — 34%.

Напомним, к выходным 23-24 сентября синоптики обещают похолодание.

Ранее редакция приводила прогноз Минсельхоза о том, что урожай 2023 года будет на 30-40% меньше, чем в 2022 году.