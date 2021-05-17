Коворкинги «Практик» и OFIX будут создаваться в регионах Сибири по франшизе

Предвидя рост рынка коворкингов за пределами столиц, сеть «Практик» запустила франчайзинговое направление с акцентом на регионы. Каждый запрос потенциального партнера обрабатывается в индивидуальном порядке. Для любой локации «Практик» предлагает формат в зависимости от региона, района города, возможностей помещения и бюджета. Также специалисты компании дадут прогноз срока окупаемости, сделают оценку рынка и конкурентов, помогут найти соинвесторов.

Сейчас «Практик» принимает более 10 запросов на франшизу еженедельно. Активнее всего интересуется Сибирь – Томск, Омск, Кемерово, Красноярск. Также часто с сетью связываются инвесторы из ближнего зарубежья, Казахстана, Киргизии и Беларуси. Но бывают заявки издалека, например, из Израиля и Испании.

Первые франчайзинговые локации в новом формате откроются во второй половине 2021 года. На сегодняшний день «Практик» является самой широко представленной сетью в России, новый проект укрепит компанию в этом статусе. Сейчас «Практик» уже работает в четырех городах России, на площади 20800 кв.метров расположено 4000 рабочих мест.

«Практик» и OFIX – это два принципиально разных формата, которые, в зависимости от запроса и анализа рынка могут быть открыты на площадях от 500 квадратных метров. Франчайзинговый «Практик» наполнен техническими и архитектурными решениями. Зал для йоги, капсула сна, библиотека и лаунж с Playstation – такая начинка есть в действующих локациях, и партнерам предлагается модель коворкинг-конструктора, который может быть собран в разных вариациях под разные локации франшизы. OFIX – более демократичный проект. Инвестиции в квадратный метр меньше на 30% по сравнению с «Практиком». Существенно сэкономить получится благодаря оптимизации инфраструктуры и большей автоматизации всех процессов.

По словам Владимира Дорофеева, CEO «Практик», сегодня коворкинг это не просто рабочее пространство. Это комьюнити, экологичная среда и пространство для профессионального роста. А еще это важный инфраструктурный элемент для развития малого и среднего бизнеса, которого зачастую так не хватает в регионах.