В Новосибирской области ужесточают требования к масштабным инвестпроектам

Минэкономразвития Новосибирской области прорабатывает корректировки в закон о масштабных инвестиционных проектах, которые могут претендовать на поддержку региона. На данный момент в Новосибирске на статус МИПа и льготы могут заявляться проекты с объемом инвестиций от 600 млн рублей. Минэкономразвития предлагает увеличить эту сумму до 1,5 млрд. Кроме того, до 1,5 млрд предлагается увеличить сумму для Новосибирского района. Чиновник подчеркнул, что этот критерий не менялся 10 лет.

— В Новосибирске места почти не осталось, поэтому основные участки под инвестпроекты будут рассматриваться именно в Новосибирском районе, — пояснил Решетников.

В агломерации стоимость МИПов, претендующих на господдержку, будет составлять от 1 млрд рублей.

После доработки закон пройдет оценку регулирующего воздействия и будет вынесен на рассмотрение органов власти.

Глава региона Андрей Травников поддержал предложение Минэкономразвития. Он отметил, что заявки на инвестсовет начали подавать логистические проекты, которые фактически являются складами.

— Я уже говорил, что земля в Новосибирске и вокруг города становится дефицитной, и предлагал посмотреть, как нам поменять критерии отнесения проектов к МИПам, чтобы отдавать приоритет именно важным производственным или крупным логистическим проектам вокруг Новосибирска, — напомнил Травников.

Кроме того, губернатор рекомендовал рассмотреть предложение об ужесточении ответственности инвесторов за невыполнение условий предоставления земельных участков и налоговых льгот, а также посмотреть на опыт льготирования ставки арендной платы по МИПам по приоритетным направлениям в других субъектах РФ. Что касается условий, то речь идет о соблюдении сроков реализации проекта, создании заявленного количества рабочих мест с заявленной зарплатой, а также выплате продекларированного в проекте объема налогов.

Ранее редакция сообщала о том, что в конце прошлого года губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о необходимости изменить подход к выбору МИПов и предложил ужесточить подход к отбору инвесторов.