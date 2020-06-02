В Новосибирской области в 3 раза выросло количество безработных

— На начало 2020 года на учете в службе занятости региона находились 13 тысяч граждан. Сегодня — 39,5 тысячи, уровень безработицы в регионе составляет 2,8%, то есть количество безработных и обратившихся за мерами соцподдержки граждан в области с начала года выросло почти в 3 раза. Еще около 5 тысяч заявлений сейчас находятся в работе, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС замминистра труда и соцразвития Новосибирской области Игорь Шмидт.

При этом он отметил, что после 1 марта (С этой даты госструктуры ведут отсчет пострадавших от коронавируса. — Ред.) в службу обратилась 41 тысяча безработных, из них только 13 тысяч уволены после 1 марта, 7 тысяч — в первые два месяца 2020 года, а остальные — ранее 2020 года. Среди новичков на бирже работники торговли, сферы услуг, фитнес-рынка, индустрии развлечений и ИП.

— Мы наблюдаем интересную картину. Из тени выходят те, кто ранее работал неофициально, занимался подработкой или случайными заработками. Они обращались, чтобы получать пособие, но сейчас часть уже снялась с учета, — говорит Шмидт. — Те, кто работал неофициально, могут рассчитывать только на минимальный размер пособия. В 2020 году в регионе он составляет 1,5 тысячи рублей. Около 30%, которые смогли подтвердить свой заработок до увольнения, получают максимальное пособие — 14556 рублей. Когда будет дно на рынке соискателей и количество безработных перестанет расти, чиновник оценить отказался. Не исключив, что из-за продления мер господдержки гражданам, потерявшим работу, ИП и т.д. до 1 октября рост заявлений будет наблюдаться еще какое-то время. Этот процесс может простимулировать повышение минимального размера пособия до 4500 рублей в месяц — такое предложение сейчас обсуждается в правительстве РФ. — Если минимальное пособие будет повышено, то мы увидим вторую волну обращений. На мой взгляд, сложившаяся ситуация должна стать для граждан жизненным уроком: к чему приводит неофициальное трудоустройство. Они должны быть готовы к официальному возвращению к трудовой деятельности после завершения ситуации, — заявил Шмидт.

Что касается рынка вакансий, то, по наблюдению Игоря Шмидта, работодатели Новосибирской области ведут себя достаточно сдержано. С начала года в центры занятости поданы 57 тысяч вакансий, из них 10 тысяч за май — примерно 80% к уровню 2019 года. 82% вакансий — постоянного характера. Сейчас в банке центра занятости 35 тысяч свободных рабочих мест (85% к 2019 году). В основном речь идет о вакансиях предприятий промышленности, строительства и транспорта.

— Зарплатные предложения со стороны работодателей стали скромнее, чем в прошлом году. Лишь по 12% вакансий уровень зарплат выше среднего по области. С другой стороны, практически нет предложений с зарплатой ниже 15 тысяч рублей, — констатирует чиновник.

В связи с сокращением штата и ликвидацией предприятий, в регионе за 5 месяцев уволены 1700 человек — на уровне 2019 года. При этом в 3 раза выросло количество предприятий и работников, работающих в разных режимах сокращенного рабочего времени. Официальные уведомления в службу занятости поступили от 224 предприятий, где заняты около 10 тысяч человек. Замминистра объясняет это тем, что работодатели «дорожат персоналом и применяют позволенных законодательством режимы, но пытаются сохранить коллективы».

Для сравнение: в Омской области за 5 месяцев 2020 года в службу занятости обратились 29 тысяч граждан — в 2,4 раза больше, чем в 2019 году. Из них 8,5 тысячи потеряли работу после 1 марта, столько же не трудоустроены длительное время. Пособия по безработице получают 25 тысяч человек, из них 8,9 тысячи —– максимальное. В базе данных службы — более 30 тысяч вакансий. В Красноярском крае на учете в службе занятости состоят 42 тысячи безработных, в начале года — 12 тысяч. 30% получают максимальное пособие по безработице. В базе данных 36 тысяч вакансий.

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