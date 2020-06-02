СЕО международных компаний расскажут о главных принципах трансформации бизнеса в период кризиса

В этом году мероприятие пройдет в онлайн формате и соберет на своей виртуальной площадке 20 СЕО ведущих международных компаний и 5000 зрителей.

На форуме выступят: генеральный директор ООО «Эрманн», Россия и СНГ, Джеймс Дуайер; председатель правления «Абсолют банк», Татьяна Ушкова; генеральный директор KFC в России и СНГ, Раиса Полякова; основатель бренда Natura Siberica, Андрей Трубников; сооснователь сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff, Михаил Кучмент; генеральный директор Nike Россия, Андрей Кришнев; генеральный директор, Mriya Resort & SPA, Грант Бабасян и другие

— Жесткая конкурентная среда и экономическая ситуация в мире вынуждают владельцев бизнеса быстро адаптироваться под те условия, которые диктует рынок и находить новые решения. Проведение SynergyExecutiveForum дает возможность его участникам получить действенные и уже проверенные методы от ведущих СЕО компаний. Трансформация бизнеса сегодня – это основа успешного существования и развития на рынке. Поэтому вместе с экспертами мы разберем успешно-работающие кейсы и определим главные векторы развития для бизнеса,— объясняет концепцию форума исполнительный директор Школы Бизнеса «Синергия» Александр Рагиня.

Своим видением ситуации ведущие эксперты поделятся по пяти основным драйверам роста для бизнеса: управление, продажи, издержки, технологии и команда. В частности, спикеры затронут такие темы как: создание успешного франчайзингового бизнеса, как совершить прорыв на устоявшемся рынке или стратегия «Белых Пятен», использование чат-ботов для удаленной работы сотрудников, опыт разработки, внедрения и использования «Кодекса менеджера» компании, стратегия роста в условиях цифровой революции и не только.

Отдельным блоком пройдут выступления экспертов, посвященные вопросам кадровой стратегии компании. На сцене «HR» выступят: основатель рекрутингового агенства Pruffi, бывший главный хантер Mail.ru, Алена Владимирская; эксперт в сфере управления персоналом, основатель портала HR-tv.ru, основатель бизнес-премии WOW! HR, Гоар Ананян; руководитель службы подбора пресонала и развития HR-бренда АО «ЭР-Телеком Холдинг», Екатерина Грибова; HR-директор АО «Прогресс» (ТМ «Фрутоняня», «Липецкий бювет»), Аурика Дмитриева; директор по персоналу Группы «М.Видео-Эльдорадо», Наталья Малеева и другие.

В рамках этого блока выступлений пройдет дискуссионная панель «Soft skills руководителя во времена перемен», на которой эксперты затронут наиболее важные аспекты лидерства:

Лидерство в эпоху перемен и отсутствия роста. Какие качества руководителя выходят на первый план?

Как лидеру не отстать от меняющегося мира? Чему и где должен учиться руководитель?

Как управлять свободными людьми? Меняются ли правила управления в наше время перемен и запроса на счастье?

Влияют ли soft skills руководителя на успех компании? И если да, то как?

Второй панельной сессией на Synergy Executive Forum станет дискуссия «Истории успешных компаний в сельском хозяйстве от первого лица» участниками которой станут: собственник компании GLOBALPAS Основатель IT экосистемы REDBRIDGE, Сергей Профатилов; председатель совета директоров компании «Ростсельмаш», Константин Бабкин; генеральный Директор «Эконива-АПК холдинг», Штефан Дюрр; Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Фосагро», Андрей Гурьев и основатель проекта «Русский Пармезан», Олег Сирота. Темы для обсуждения в рамках панельной сессии:

Сельхозяйственная индустрия — какова она?

Как стать лидером рынка?

Люди или технологии — что важнее?

Точки роста компании на сельхозрынке.

Природа, погода, экономика — как стабильно управлять компанией в условиях неопределенности?

Как создать уникальную компанию и добиться успеха в сельскохозяйственной индустрии?

Всего за один день зрители Synergy Executive Forum услышат мнение экспертов и получат ответы на самые актуальные на сегодняшний день вопросы. В режиме онлайн на нескольких виртуальных сценах спикеры форума будут делиться уникальными прикладными решениями, наработанными на собственном опыте, и дадут свое профессиональное мнение относительно возможностей создания новых стратегий для кратного роста бизнеса в сложившейся экономической обстановке.

Экономическая ситуация в мире и быстроменяющиеся условия на рынке, диктуют компаниям новые правила игры.

Официальный сайт форума.

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Фото предоставлено организаторами