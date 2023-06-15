В Новосибирске на День города на два дня перекроют 18 улиц

Ограничение движения на 18 улицах столицы Сибири будет действовать на протяжении двух дней. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте мэрии. Это связано с мероприятиями, посвященными празднованию Дня города.

С 24 июня с 15 до 22 часов и 25 июня с 5 до 23 часов движение транспорта будет ограничено по 18 улицам. Отмечается, что изменения не затронут общественный транспорт.

на Красном проспекте (от ул. Советской до ул. Гоголя);

на ул. Романова (от ул. Советской до ул. Мичурина);

на ул. Потанинская (от ул. Советской до Красного проспекта);

на ул. Ядринцевская (от Красного проспекта до ул. Мичурина);

на ул. Трудовая ( от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина);

на ул. Орджоникидзе (от ул. Советской до ул. Мичурина);

на ул. Депутатская ( от Красного проспекта до ул. Серебренниковской);

на ул. Щетинкина (от Красного проспекта до ул. Серебренниковской);

на ул. Максима Горького (от ул. Советской до ул. Серебренниковской)

на ул. Чаплыгина (от ул. Советской до Красного проспекта);

на ул. Октябрьской магистрали (от Красного проспекта до ул. Серебренниковской);

на ул. Октябрьская (от ул. Советской до ул. Серебренниковской);

на ул. Коммунистическая (от ул. Советской до ул. Серебренниковской);

на ул. Свердлова (от ул. Советской до ул. Серебренниковской);

на ул. Спартака (от ул. Советской до Красного проспекта);

на ул. Сибревкома (от Красного проспекта до ул. Серебренниковской);

на ул. Каинская (от Красного проспекта до ул. Серебренниковской);

на ул. Кирова (от ул. Каменской до ул. Восход).

Напомним, в этом году День города в Новосибирске планируется отмечать два дня: 24 и 25 июня. 25 июня на площади Ленина пройдет марафон «Город танцует». В этом году танцевальные мастер-классы для горожан проведут звезды и наставники «Танцев на ТНТ» Егор Дружинин, Александр Транов, Влад Ананьев. В 15 часов начнется программа «Город поет». Впервые взрослый сводный хор жителей Новосибирска совместно с детским сводным хором исполнит любимые всеми песни Александра Зацепина.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске с 20 июня отменят бесплатное время на трех муниципальных парковках.