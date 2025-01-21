В Новосибирской области ветеранам выплатят по 80 тысяч рублей ко Дню Победы

В апреле-мае 2025 года ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Новосибирской области, получат единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей в честь юбилея Победы. Соответствующий указ президента Владимира Путина был опубликован на официальном портале правовых документов.

Также единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей получат вдовы (вдовцы) ветеранов и несовершеннолетние узники концлагерей.

55 тысяч рублей получат труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие совершеннолетние узники концлагерей, а также те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах и участвовал в строительстве оборонительных сооружений.

Указ вступил в силу с момента подписания — 15 января 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы смогут рассчитывать на двойное повышение пенсии в феврале. Предварительные расчеты показывают, что прибавка составит примерно 500 рублей.