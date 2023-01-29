За 2022 год новосибирцы воспользовались городской электричкой почти 6 млн раз

В Минтрансе области подвели итоги работы проекта «Городская электричка» в 2022 году. В ведомстве заявили, что этот вид транспорта «все больше становится альтернативой метрополитена»: за 2022 год для проезда на работу, учёбу, спортивные мероприятия новосибирцы воспользовались электропоездами почти 6 миллионов раз.

— Расположение Новосибирского метрополитена и участков железной дороги, по которым осуществляется пассажирское движение в формате городской электрички, не позволяет конкурировать им между собой. Так, Западное направление (охватывающее северную часть Ленинского района), Восточное направление (остановочная платформа «Плехановская» и т.д.) значительно удалены от ближайших станций метро, а Южное направление и Первомайский район вне конкуренции по скорости проезда электричкой в центр города. Остановочная платформа «Центр», которая находится в самом начале Красного проспекта, очень популярна и является достаточно крупным транспортно-пересадочным узлом для железнодорожного транспорта, — пояснил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.

Примером эффективности «Городской электрички», по его словам, может служить время проезда из левобережной части города на правый берег реки Обь, не уступающее метрополитену — 6 минут с остановочной платформы Жилмассив (ул. Планировочная, Выставочная, Ватутина), 9 минут со станции Новосибирск-Западный (ул. Станционная, Широкая, Троллейная), 11 минут с остановочной платформы Западная площадка (ул. 2-я Станционная, Связистов, Забалуева).

Напомним, проект «Городская электричка» стартовал в Новосибирске в 2021 году.

Ранее редакция рассказывала о перспективах дальнейшего развития «Городской электрички» в Новосибирске.