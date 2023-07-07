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У руководителей и команд МФО появится возможность проявить себя

  • 07/07/2023, 12:37
Автор:
Олеся Киселева, управляющий директор МФК «Лайм-Займ»:

Олеся Киселева, управляющий директор МФК «Лайм-Займ»— Совершенно точно больше работы станет у маркетинга, так как стоимость привлечения качественных лидов ожидаемо повысится. Как следствие, у средних по размеру компаний может просесть качество портфеля, что сократит их возможность привлекать оборотные средства.

В перспективе все это сделает рынок чуть более эффективным, но места в нем хватит не всем. Мы ожидаем, что часть игроков — как кредиторов, так и заемщиков — может его покинуть. В то же время у руководителей и команд МФО появится возможность проявить себя и выйти на рынок с новыми решениями, ведь самый бурный рост происходит в кризисные моменты.

Фото предоставлено пресс-службой МФК «Лайм-Займ»

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Рубрики : Рынки

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Рынок микрофинансирование Рынок долгов Олеся Киселева Микрозаймы Лайм-Займ


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