— Совершенно точно больше работы станет у маркетинга, так как стоимость привлечения качественных лидов ожидаемо повысится. Как следствие, у средних по размеру компаний может просесть качество портфеля, что сократит их возможность привлекать оборотные средства.

В перспективе все это сделает рынок чуть более эффективным, но места в нем хватит не всем. Мы ожидаем, что часть игроков — как кредиторов, так и заемщиков — может его покинуть. В то же время у руководителей и команд МФО появится возможность проявить себя и выйти на рынок с новыми решениями, ведь самый бурный рост происходит в кризисные моменты.