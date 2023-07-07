— Заемщики идут не за ставкой, а за короткими деньгами для краткосрочного решения своих жизненных проблем.

Спрос на микрозаймы останется прежним, а вот выдача сократится в силу новых ограничений. При этом для микрофинансовых организаций стоимость обслуживания выданных займов должна уменьшится. В силу сокращения выдачи микрозаймов приоритет будет отдан более надежным заемщикам, борьба за которых ужесточится. Привлечение и удержание таких клиентов потребует увеличения лояльности и совершенствования сервиса.