В Новосибирской области возник дефицит воды

По итогам минувшей недели в ряде населённых пунктов Новосибирской области фиксировалось отсутствие или незначительное количество воды в трубах. По данному поводу в адрес областного МинЖКХ поступило 90 обращений сельских жителей. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщал глава министерства Денис Архипов. По словам министра, значительные перебои с водой были в сёлах Новый Шарап, Чик, Прокудское, Ново-Мошковское, Барлак, ст.Мочище, Ложок.

— Совместно с муниципалитетами мы сейчас устанавливаем причины дефицита, — говорит Архипов. — В связи с погодными условий острота проблемы спала, мы прозванивали районы. Прорабатываем технические решения.

— Вряд ли, даже, несмотря на аномальную жару, у нас грунтовые воды резко куда-то ушли, — заявил Андрей Травников, обращаясь к главам. — Идёт повышенный разбор. Просьба провести все необходимые работы по обслуживанию скважин, чтобы в течение июня — июля нас не забросали заявками по поводу непланового выхода из строя скважин из-за нарушения правил их эксплуатации. Обращаю внимание: последствия могут быть крайне тяжёлыми. Каждая скважина стоит несколько десятков миллионов, плюс 3 — 4 месяца на выполнение проектной работы.

Кроме того, по поручению губернатора главам районов предстоит провести все профилактические мероприятия по обслуживанию скважин.

Напомним, что о возможных проблемах с водоснабжением сельских жителей именно по причине состояния скважин было известно ещё в апреле. К тому времени вышли из строя несколько скважин в сёлах Козиха и Малоирменка Ордынского района. Как сообщал глава района Олег Орёл, изначально предполагался проект реконструкции скважин, на что администрация запрашивала 19,5 млн руб. Однако из-за изменившихся требований к проекту он подорожал до 23,5 млн.

По информации Министерства энергетики и ЖКХ, с начала года завершено строительство новых водозаборных сооружений со станциями водоочистки в Усть-Тарке, Маслянино, Венгерово, а также ведется работа по масштабным объектам водоснабжения в Ордынке, Татарске, Коченево. В 10 населенных пунктах началось строительство модульных установок водоподготовки, ещё в 7 запланировано строительство водозаборных скважин со станциями водоподготовки. В 35 населенных пунктах идёт строительство и реконструкция водопроводных сетей. Ведётся строительство водозаборных скважин со станциями водоподготовки в Чулыме, сёлах Убинского, Ордынского, Кочковского, Болотнинского районов, водопроводных сетей в городе Обь.

Ранее редакция сообщала о планах правительства области по строительству новых объектов водоснабжения в сельских районах.