В Новосибирской области введён особый противопожарный режим

С 11 апреля по 12 мая 2025 года в Новосибирской области объявлен пожароопасный сезон и установлен особый противопожарный режим. Это решение принято в связи с ранним сходом снежного покрова и наступлением тёплой погоды.

В этот период будут действовать ограничения, направленные на предотвращение пожаров. В частности, запрещено:

Посещать леса, за исключением случаев производственной необходимости, мониторинга или пребывания в учреждениях отдыха.

Использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность.

Проводить огневые работы вне специально отведённых мест.

Запускать в воздух неуправляемые изделия на открытом огне.

Также рекомендуется готовить пищу на мангалах и специальных приспособлениях, соблюдая меры безопасности. Это поможет избежать отравления и других неприятностей.

В период действия особого противопожарного режима введены более высокие административные штрафы: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей. В случае возникновения пожара с серьёзными последствиями штрафы для граждан составят от 40 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

В случае возникновения нештатных ситуаций следует звонить по телефонам 101 или 112.

По данным Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, с 12 по 14 апреля ожидается высокая пожароопасность 4 класса в Новосибирской области.

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