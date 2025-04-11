В Новосибирской области введён особый противопожарный режим

С 11 апреля по 12 мая 2025 года в Новосибирской области объявлен пожароопасный сезон и установлен особый противопожарный режим. Это решение принято в связи с ранним сходом снежного покрова и наступлением тёплой погоды.
В этот период будут действовать ограничения, направленные на предотвращение пожаров. В частности, запрещено:
Также рекомендуется готовить пищу на мангалах и специальных приспособлениях, соблюдая меры безопасности. Это поможет избежать отравления и других неприятностей.
В период действия особого противопожарного режима введены более высокие административные штрафы: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей. В случае возникновения пожара с серьёзными последствиями штрафы для граждан составят от 40 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.
В случае возникновения нештатных ситуаций следует звонить по телефонам 101 или 112.
По данным Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, с 12 по 14 апреля ожидается высокая пожароопасность 4 класса в Новосибирской области.
Ране редакция сообщала о том, что в мэрии Новосибирска рассказали о первой волне паводка. На Алтае работает экспедиция метеорологов.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Ольга Кирсанова
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