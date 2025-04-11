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Южный ПЛП под Новосибирском готовит вторую очередь для приема резидентов

  • 11/04/2025, 13:30
Автор: Юлия Данилова
Южный ПЛП под Новосибирском готовит вторую очередь для приема резидентов
За местами в парке уже выстраивается очередь

Корпорация развития Новосибирской области планирует выйти на правительство региона с предложением о расширении промышленно-логистического парка «Южный». Об этом сообщил врио генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Вячеслав Радионов.

— Речь идет об участке в 16 га. Сейчас мы уже формируем соглашения о намерениях с пятью потенциальными компаниями-резидентами. Объем инвестиций в заявленные ими проекты составляет 1,5 млрд рублей. Мы видим их перспективу, — подчеркнул Радионов.

О каких инвесторах идет речь он говорить отказался, но отметил, что это производственные компании.

— Речь идет о производстве металлоконструкций, корпусной мебели, дверей, продуктов питания — пакетированной пищи и т.д., — пояснил он.

Радионов напомнил, что в первой очереди ПЛП «Южный» было 10 га, которые были моментально востребованы бизнесом.

Напомним, сейчас в парке свои проекты реализуют семь компаний. Совокупный объем инвестиций шести из них составит более 1,1 млрд рублей. В ходе реализации проектов планируется создать более 300 рабочих мест. Самый крупный проект у ООО «Маслов» — 6,5 млрд рублей.

Напомним «Южный ПЛП» создается на территории 143 га между Бердском и Искитимом.

Ранее редакция сообщала о том, что китайский инвестор планирует наладить выпуск модульных домиков в Новосибирске.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Бизнес Инвестиции

Регионы: Новосибирск

Теги : резиденты ПЛП Южный


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