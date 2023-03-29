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В Новосибирской области вырос оборот розничной торговли

  • 29/03/2023, 14:15
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оборот розничной торговли в Новосибирской области
На 1 тыс жителей в регионе приходится 964 кв м торговых площадей.

В Новосибирской области на долю оптовой и розничной торговли, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания приходится 16,6% валового регионального продукта и более 19,1% от численности всех работников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. За пять лет  оборот розничной торговли в регионе вырос на 20%.

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— Самые высокие показатели обеспеченности торговыми площадями на 1 тысячу жителей сложились в городах Новосибирске, Бердске, Искитиме, рабочем поселке Кольцово, на территориях Колыванского, Усть-Таркского, Карасукского, Ордынского районов области, — отметил Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.

Также отмечается, что за 5 лет в сельских районах области прошла 61 ярмарка, в которых приняли участие 7,5 тысяч товаропроизводителей, организаций оптовой и розничной торговли. Совокупный товарооборот превысил 291 млн рублей. В целом, ежегодно на территории Новосибирской области проводится более 2000 ярмарочных мероприятий различной специализации. В рамках ведомственной целевой программы «Развитие торговли на территории Новосибирской области» оказывается государственная поддержка сельской торговли. Предпринимателям и организациям торговли предоставляются субсидии на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдаленные села, начиная с 11 км от районных центров. С 2018 года была предоставлена 651 субсидия на общую сумму 97,8 млн рублей.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области замедлился годовой рост цен на непродовольственные товары.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : товаропроизводители в Новосибирской области розничная торговля


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