В Новосибирской области вырос оборот розничной торговли

В Новосибирской области на долю оптовой и розничной торговли, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания приходится 16,6% валового регионального продукта и более 19,1% от численности всех работников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. За пять лет оборот розничной торговли в регионе вырос на 20%.

Также отмечается, что за 5 лет в сельских районах области прошла 61 ярмарка, в которых приняли участие 7,5 тысяч товаропроизводителей, организаций оптовой и розничной торговли. Совокупный товарооборот превысил 291 млн рублей. В целом, ежегодно на территории Новосибирской области проводится более 2000 ярмарочных мероприятий различной специализации. В рамках ведомственной целевой программы «Развитие торговли на территории Новосибирской области» оказывается государственная поддержка сельской торговли. Предпринимателям и организациям торговли предоставляются субсидии на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдаленные села, начиная с 11 км от районных центров. С 2018 года была предоставлена 651 субсидия на общую сумму 97,8 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области замедлился годовой рост цен на непродовольственные товары.