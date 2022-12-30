Рекламодателям

В 2022 году ритейл остро почувствовал сокращение потребления

  • 30/12/2022, 10:04
Автор:
тренды в ритейле
При этом на рынке стали появляться новые продукты в рамках импортозамещения. Продажи некоторых брендов показали рекордные результаты.

Вызовы-2022

Мария Гаранина, руководитель направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока компании NielsenIQ — На мировой арене в 2022 году сформировался глобальный тренд на инфляцию, и российский рынок не стал исключением. Причем в начале года инфляция была более существенна, а сейчас по некоторым сегментам мы наблюдаем даже дефляционную составляющую, — комментирует руководитель направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока компании NielsenIQ Мария Гаранина.

Тем не менее для покупателя инфляционные скачки оказались ощутимы, так как в 2022 году у него продолжали сокращаться реальные располагаемые доходы, и он был вынужден сокращать потребление в натуральном выражении. На сокращении потребления также сказалась миграция населения.

— В 2022 году ритейл остро почувствовал сокращение количества покупателей и потребления, — говорит Мария Гаранина.

Впрочем, в сфере продовольственных товаров расходы потребителей упали в меньшей степени, а в натуральном выражении продажи выросли на 10-20%. Значительное падение по продажам в натуральном выражении в минувшем году демонстрирует авторынок, а также рынок одежды и обуви.

— Если говорить про стоимостной оборот, то здесь растут почти все товарные группы: продовольствие, бытовая химия, личная гигиена, табак, алкогольные напитки, бытовая техники и электроника и т.д., — перечисляет эксперт.

Тренды-2022

На фоне выбора стратегии экономии, по данным NielsenIQ, в России снова начал расти сегмент hard-дискаунтеров и сток-дискаунтеров. Кроме того, потребитель стал чаще выбирать магазины «у дома» и минимаркеты, искать товары по сниженным ценам и промо.

Мария Гаранина считает, что по итогам 2022 года на рынке ритейла можно выделить пять ключевых трендов:

  1. Потребитель переключается на более доступные магазины.
  2. Потребитель ищет товары, которые продаются под собственной торговой маркой (СТМ), чтобы сэкономить.

— В отличие от Европы, в России СТМ по-прежнему в большей степени развивается именно в экономсегменте, — констатирует эксперт.

  1. Покупатель ищет более дешевые бренды.

— Здесь мы наблюдаем разницу между Россией в целом и Сибирью. По России мы видим, что рост стоимости в большей степени спровоцирован отказом ритейлеров от инвестиций в промо. На сибирском рынке меняются регулярные цены, и это в большей степени связано с ротацией ассортимента, — говорит Гаранина. — На полках регионов округа сейчас нет того ассортимента, к которому мы привыкли, а это влечет за собой удорожание категорий и влияет на инфляционную составляющую.

производство продуктов питания

Региональные производители продуктов питания активно замещают иностранные бренды

К примеру, по данным NielsenIQ, в низком ценовом сегменте доля круп, представленных на полках, выросла на 17,8%, в среднем сегменте — на 20%, премиальный сегмент падает. В категории стиральных порошков низкий сегмент занимает уже почти 60%, включая промо. По растворимому кофе рост — на 15% на низком ценовом сегменте, средний — падает.

— Что касается потребления в базовых категориях (сахар, молоко, яйца, макароны, сметана и т.д.), то за исключением сахара мы везде наблюдаем рост. Сахаром потребители основательно закупились весной, — комментирует Мария Гаранина. — В продовольствии на низком ценовом сегменте также фиксируется рост: по молоку 3,2% — на 8%, по сметане — на 15%. В непродовольственной категории (гели для душа, средства для мытья посуда, шампуни) рост также наблюдается в наиболее низкой ценовой категории товаров.

  1. Наблюдается рост определенных новых сегментов. Речь идет о спортивных напитках, энергетиках, шоколадных батончиках, снеках, нешоколадных развесных конфетах, сушеных морепродуктах и т.д.

— На рост категорий «Энергетики и спортивные напитки» большое влияет оказывает расширение ассортимента. На остальные категории — рост спроса, — поясняет Мария Гаранина. — Причем прирост по некоторым категориям, например шоколадные батончики, энергетики, мы видим уже достаточно долго.

  1. Наблюдается отказ от дополнительных категорий.

К ним, в частности, относятся творожные сыры, фруктовые соки, питьевые йогурты, кондиционеры для белья. При этом аналитики NielsenIQ констатируют, что список категорий, от которых потребитель готов отказаться, расширяется.

Что касается промодавления, то к концу 2022 года оно восстановилось на рынке в доле, но не в интенсивности. Ключевыми факторами выбора магазина по-прежнему остаются низкие цены, соотношение цены/качества, привлекательность промо.

— Сегодня есть формула идеального магазина, когда у тебя низкие цены на большинство базовых товаров и выгодные цены на те категории, которые сегодня показывают рост, — поясняет Мария Гаранина. —  Ритейлеры не всегда улавливают эти нюансы и производят эффективную замену ассортимента. Нередки случаи, когда по некоторым категориям полка даже расширяется, но покупателю эти товары малоинтересны.

Импортозамещение

В 2022 году ритейл очень серьезно почувствовал на себе еще один тренд — на импортозамещение. На рынке стали появляться много новинок. В частности, речь идет об алкогольной продукции.

— В алкогольной категории мы видим положительную динамику в натуральном выражении. Расширяется ассортимент в таких категориях, как джины, аперитивы, водки. Рост стимулируется спросом, — комментирует Мария Гаранина. — В данной категории также появились новые бренды. Например, в категории «Джин» в 2022 году мы увидели около 20 новых брендов. 11 из них обладают продажами более 1 млн рублей, один уже достиг 100 млн рублей. Это очень высокий показатель. Большое количество новых брендов джина — российского производства. Это пример импортозамещения.

производство колы

«Карачинский источник» готов увеличивать производство колы

Эксперты NielsenIQ также говорят о существенном импортозамещении в газированных напитках. В 2022 году на российском рынке в этой категории появились 138 брендов. 47 из них с продажами более 1 млн рублей, 7 — с продажами более 100 млн рублей. По итогам 2021 года не было ни одного российского бренда газированных напитков с такими результатами.

— В топ-3 новых напитков можно отнести «Cool Cola Очаково», «Street Очаково», Frustyle от PepsiCo. Они действительно похожи на оригиналы — Coca Cola, Sprite и Fanta, — поясняет Мария Гаранина.

Сибирь держит курс на экономию

Что касается специфики Сибири, то по итогам 2022 года динамика рынка в округе стабилизируется и стремится к докризисным показателям. Продолжается смещение в пользу наиболее экономных вариантов магазинов. Дискаунтеры занимают 65% в ускорении динамики натуральных продаж, 35% приходятся на формат минимаркетов.

При этом инфляция в Сибири выше, чем по стране в целом, и большая часть продовольственных и непродовольственных товаров с начала года подорожала в диапазоне от 20 до 30%.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что даст рокировка «пивоваров-иностранцев» новосибирским предпринимателям.  

Фото базовое pixabay — NoName_13, эксперта — предоставлено Марией Гараниной

201

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : тренды в ритейле сокращение потребления рост цен инфляция импортозамещение брендов


Спецоперация на Украине

Семьи мобилизованных получат квоту на лечение бесплодия и заморозку сперматозоидов
28/12/22 16:23
Центр сопровождения семей участников спецоперации открыли в Иркутской области
28/12/22 14:31
В отечественных вузах появится специальная квота для героев спецоперации
22/12/22 11:09
медицина

Для «Инвитро» 2022 год был интересным и полным неожиданностей

Ключевой задачей на 2023 год для «Инвитро» будет продвижение на рынке как медицинской компании, а также повышение эффективности сети медицинских офисов.
Читать статью >>
Топ-5 политических трендов в Новосибирской области

Топ — 5 политических трендов в Новосибирской области

Наиболее резонансные события 2022 года.
Читать статью >>
субсидии на жильё

Продажа дома с недоделками многодетной семье привлекла внимание следствия

Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Читать статью >>
санаторий Рассвет

Санаторий «Рассвет» делает ставку на велнес-философию

При разработке новых программ и совершенствовании существующих.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Эдуард Коложвари кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ

Экономика страны перестраивается на мобилизационные рельсы

С уходом европейцев освободились 20-30% российского рынка.
Все материалы
Лента новостей

Для «Инвитро» 2022 год был интересным и полным неожиданностей

30/12/2022, 10:00

Продлить льготную и расширить семейную

30/12/2022, 09:51

Стал известен победитель тендера на монтаж систем озвучивания праздников на площади Ленина

29/12/2022, 18:52

Топ — 5 политических трендов в Новосибирской области

29/12/2022, 18:19
Популярное

Интересный досуг в зимние каникулы без дальних путешествий

29/12/2022, 16:53

В России водка будет стоить дороже

29/12/2022, 13:16

В новом году водителей без ОСАГО будут штрафовать по камерам

28/12/2022, 11:41
Новости компаний

ВТБ прогнозирует четырехкратный рост активности мошенников по итогам года

29/12/2022, 15:06

«Горячая линия» НГТУ НЭТИ поможет абитуриентам с инвалидностью

29/12/2022, 13:52

Совершайте платежи в Банке «Левобережный» до 31 декабря и выигрывайте денежные призы

29/12/2022, 12:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска