В 2022 году ритейл остро почувствовал сокращение потребления

Вызовы-2022

— На мировой арене в 2022 году сформировался глобальный тренд на инфляцию, и российский рынок не стал исключением. Причем в начале года инфляция была более существенна, а сейчас по некоторым сегментам мы наблюдаем даже дефляционную составляющую, — комментирует руководитель направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока компании NielsenIQ Мария Гаранина.

Тем не менее для покупателя инфляционные скачки оказались ощутимы, так как в 2022 году у него продолжали сокращаться реальные располагаемые доходы, и он был вынужден сокращать потребление в натуральном выражении. На сокращении потребления также сказалась миграция населения.

— В 2022 году ритейл остро почувствовал сокращение количества покупателей и потребления, — говорит Мария Гаранина.

Впрочем, в сфере продовольственных товаров расходы потребителей упали в меньшей степени, а в натуральном выражении продажи выросли на 10-20%. Значительное падение по продажам в натуральном выражении в минувшем году демонстрирует авторынок, а также рынок одежды и обуви.

— Если говорить про стоимостной оборот, то здесь растут почти все товарные группы: продовольствие, бытовая химия, личная гигиена, табак, алкогольные напитки, бытовая техники и электроника и т.д., — перечисляет эксперт.

Тренды-2022

На фоне выбора стратегии экономии, по данным NielsenIQ, в России снова начал расти сегмент hard-дискаунтеров и сток-дискаунтеров. Кроме того, потребитель стал чаще выбирать магазины «у дома» и минимаркеты, искать товары по сниженным ценам и промо.

Мария Гаранина считает, что по итогам 2022 года на рынке ритейла можно выделить пять ключевых трендов:

Потребитель переключается на более доступные магазины. Потребитель ищет товары, которые продаются под собственной торговой маркой (СТМ), чтобы сэкономить.

— В отличие от Европы, в России СТМ по-прежнему в большей степени развивается именно в экономсегменте, — констатирует эксперт.

Покупатель ищет более дешевые бренды.

— Здесь мы наблюдаем разницу между Россией в целом и Сибирью. По России мы видим, что рост стоимости в большей степени спровоцирован отказом ритейлеров от инвестиций в промо. На сибирском рынке меняются регулярные цены, и это в большей степени связано с ротацией ассортимента, — говорит Гаранина. — На полках регионов округа сейчас нет того ассортимента, к которому мы привыкли, а это влечет за собой удорожание категорий и влияет на инфляционную составляющую.

— Что касается потребления в базовых категориях (сахар, молоко, яйца, макароны, сметана и т.д.), то за исключением сахара мы везде наблюдаем рост. Сахаром потребители основательно закупились весной, — комментирует Мария Гаранина. — В продовольствии на низком ценовом сегменте также фиксируется рост: по молоку 3,2% — на 8%, по сметане — на 15%. В непродовольственной категории (гели для душа, средства для мытья посуда, шампуни) рост также наблюдается в наиболее низкой ценовой категории товаров.

Наблюдается рост определенных новых сегментов. Речь идет о спортивных напитках, энергетиках, шоколадных батончиках, снеках, нешоколадных развесных конфетах, сушеных морепродуктах и т.д.

— На рост категорий «Энергетики и спортивные напитки» большое влияет оказывает расширение ассортимента. На остальные категории — рост спроса, — поясняет Мария Гаранина. — Причем прирост по некоторым категориям, например шоколадные батончики, энергетики, мы видим уже достаточно долго.

Наблюдается отказ от дополнительных категорий.

К примеру, по данным NielsenIQ, в низком ценовом сегменте доля круп, представленных на полках, выросла на 17,8%, в среднем сегменте — на 20%, премиальный сегмент падает. В категории стиральных порошков низкий сегмент занимает уже почти 60%, включая промо. По растворимому кофе рост — на 15% на низком ценовом сегменте, средний — падает.

К ним, в частности, относятся творожные сыры, фруктовые соки, питьевые йогурты, кондиционеры для белья. При этом аналитики NielsenIQ констатируют, что список категорий, от которых потребитель готов отказаться, расширяется.

Что касается промодавления, то к концу 2022 года оно восстановилось на рынке в доле, но не в интенсивности. Ключевыми факторами выбора магазина по-прежнему остаются низкие цены, соотношение цены/качества, привлекательность промо.

— Сегодня есть формула идеального магазина, когда у тебя низкие цены на большинство базовых товаров и выгодные цены на те категории, которые сегодня показывают рост, — поясняет Мария Гаранина. — Ритейлеры не всегда улавливают эти нюансы и производят эффективную замену ассортимента. Нередки случаи, когда по некоторым категориям полка даже расширяется, но покупателю эти товары малоинтересны.

Импортозамещение

В 2022 году ритейл очень серьезно почувствовал на себе еще один тренд — на импортозамещение. На рынке стали появляться много новинок. В частности, речь идет об алкогольной продукции.

— В алкогольной категории мы видим положительную динамику в натуральном выражении. Расширяется ассортимент в таких категориях, как джины, аперитивы, водки. Рост стимулируется спросом, — комментирует Мария Гаранина. — В данной категории также появились новые бренды. Например, в категории «Джин» в 2022 году мы увидели около 20 новых брендов. 11 из них обладают продажами более 1 млн рублей, один уже достиг 100 млн рублей. Это очень высокий показатель. Большое количество новых брендов джина — российского производства. Это пример импортозамещения.

— В топ-3 новых напитков можно отнести «Cool Cola Очаково», «Street Очаково», Frustyle от PepsiCo. Они действительно похожи на оригиналы — Coca Cola, Sprite и Fanta, — поясняет Мария Гаранина.

Сибирь держит курс на экономию

Эксперты NielsenIQ также говорят о существенном импортозамещении в газированных напитках. В 2022 году на российском рынке в этой категории появились 138 брендов. 47 из них с продажами более 1 млн рублей, 7 — с продажами более 100 млн рублей. По итогам 2021 года не было ни одного российского бренда газированных напитков с такими результатами.

Что касается специфики Сибири, то по итогам 2022 года динамика рынка в округе стабилизируется и стремится к докризисным показателям. Продолжается смещение в пользу наиболее экономных вариантов магазинов. Дискаунтеры занимают 65% в ускорении динамики натуральных продаж, 35% приходятся на формат минимаркетов.

При этом инфляция в Сибири выше, чем по стране в целом, и большая часть продовольственных и непродовольственных товаров с начала года подорожала в диапазоне от 20 до 30%.

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