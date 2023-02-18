В Новосибирске вырос спрос на оборудование для бизнеса

Спрос на оборудование для бизнеса на Авито в 2022 году в Новосибирской области вырос на 9%. Для сравнения, в целом по России — на 6%. Крупнейшими подкатегориями с точки зрения спроса по РФ стали промышленное оборудование (29% в структуре спроса), торговое оборудование и оборудование для ресторанов (20% и 11% в категории), сообщили в пресс-службе компании Авито.

— С 2021 года количество объявлений о продаже оборудования на платформе выросло более чем вдвое. Среди них 84% — новое оборудование, — уточнил руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» Илья Дудковский.

В Новосибирской области спрос на промышленное оборудование вырос на 9% по сравнению с 2021 годом. Оборудование для магазинов искали на 16% активнее, чем в 2021 году. Жители Новосибирской области рассматривали к покупке оборудование для ресторанов на 47% чаще, чем в 2021 году, а оборудование для салонов красоты — на 7%.

В лидерах прироста спрос на лабораторное оборудование — в 5,3 раза по сравнению с 2021 годом, а медицинское оборудование —в 2,2 раза чаще.

В целом за последние два года спрос на оборудование для бизнеса в регионе вырос на 40%. В Иркутской области — более чем в два раза.

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