Мэр Новосибирска проголосовал на довыборах в Совет депутатов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проголосовал на довыборах в горсовет. Об этом он сообщил в Телеграм-канале.

― Речь идет не только о легитимности этого процесса, но и о дальнейшей уверенной работе городского Совета, ― говорится в сообщении.

Также он призвал жителей города поучаствовать в довыборах. По его словам, много времени данное действие не займет.

Напомним, всего на участие в довыборах заявились 22 человека, которые прошли этап выдвижения. В итоге избирательная комиссия зарегистрировала 14 кандидатов. Отказ в регистрации получили восемь человек.

По данным облизбиркома, по состоянию на 12 часов 17 декабря явка на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска по одномандатному округу № 40 составила 9,32% (2769 избирателей), по округу № 49 – 9,78% (2208 избирателей).

Ранее редакция сообщала о том, что на довыборы в горсовет Новосибирска явка пока слабая.