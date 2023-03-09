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Виктор Толоконский возглавил совет директоров новосибирского «Экспоцентра»

  • 09/03/2023, 18:45
Автор:
Виктор Толоконский
Он работает в должности с начала этой недели.

Как стало известно редакции Infopro54, председателем совета директоров ООО «Новосибирск Экспоцентр» избран Виктор Толоконский.

— Я работаю в этой должности с 6 марта, — подтвердил Толоконский корреспонденту редакции.

В частности, он будет курировать выставку «МашЭкспо Сибирь», которая пройдет в «Экспоцентре» в конце марта. На выставке будут обсуждаться планы развития промышленности, в том числе в части обеспечения технологической независимости и импортозамещения.

По данным Seldon.Basis, ООО «Новосибирск Экспоцентр» создано в 2017 году. Директор и собственник — Екатерина Павлинова, исполнительный директор — Андрей Ромашевский. Уставный капитал компании — 1 млн рублей, выручка в 2021 году — 161 млн рублей, чистая прибыль — 12,75 млн рублей. Основной вид деятельности — организация конференций и выставок. Управляет новосибирским «Экспоцентром».

МВК «Новосибирск Экспоцентр» — крупнейший за Уралом выставочный комплекс, один из самых технологически оснащенных в России. Он спроектирован и построен по самым современным технологиям строительства энергоэффективных зданий, существующих в мировой практике, с использованием концепции green building, говорится на сайте МВК. Общая площадь комплекса — 38,5 тысячи кв. м, выставочная — 27 тысяч кв. м, уличная экспозиция — 12,6 тысячи. Сдан в эксплуатацию в 2012 году. Объем инвестиций в проект составил 1,6 млрд рублей. Андрей Ромашевский является исполнительным директором МВК «Новосибирск Экспоцентр».

 

Ранее редакция приводила мнение Виктора Толоконского о том, почему власти, бизнесу и обществу нужно меняться

Фото из архива VIP-сlub

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Рубрики : Бизнес Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : Новосибирский Экспоцентр Виктор Толоконский


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