Новосибирцы оценили телемедицину

Медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье проанализировал обезличенные удаленные обращения к врачам в 2021 году. По данным сервиса, в 2021 году жители Новосибирской области в 4,4 раза чаще обращались к врачам удаленно, чем годом ранее. Общее число таких консультаций через медицинский онлайн- сервис СберЗдоровье в прошлом году превысило 18 тыс.
— Если в 2020 году росту популярности телемедицины способствовала пандемия, то 2021 показал, что люди и врачи поддерживают и эффективно пользуются таким форматом взаимодействия друг с другом. Этому свидетельствует активный рост обращений в Новосибирской области, — говорит директор по цифровым продуктам онлайн- сервиса СберЗдоровье Антон Никольский-Волконский. — Формат удаленных обращений делает здравоохранение и консультации с высококвалифицированными врачами более доступными, так как позволяет обратиться к специалисту по любому волнующему вопросу в течение нескольких минут. Это особенно актуально для пациентов из удаленных районов Новосибирской области, где попасть к врачам определенных специальностей сложнее, чем в столице региона. Помимо доступности иоперативности удаленное общение с врачом способствует снижению риска заражения. Мы ожидаем, что популярность телемедицинских консультаций в Новосибирской области продолжит расти и в 2022 году, и со временем они станут такими же привычными, как и другие онлайн-сервисы: заказ такси или продуктов.
Чаще всего пользователи СберЗдоровья в 2021 году обращались онлайн к терапевту и педиатру. Это обусловлено тем, что при возникновении базовых вопросов о здоровье кэтим врачам пациенты обращаются в первую очередь. Телемедицина в этом случае позволяет получить консультацию в течение нескольких минут с момента возникновения вопроса, в отличие от планирования визита в клинику.
Среди узкоспециализированных врачей наибольшей популярностью пользовались гинекологи, дерматологи и неврологи. При этом, годом ранее (в 2020 году) гинекологи и неврологи занимали более низкие строки в рейтинге. Рост онлайн-обращений к неврологам связан в том числе, с увеличившимся количеством обращений из-за постковидного синдрома. А к гинекологам — с тем, что такой формат общения с врачом позволяет получить срочный квалифицированный ответ, например, про экстренную контрацепцию, а также задать любые деликатные вопросы, избегая прямого контакта с доктором.
1 — терапевт
2 — педиатр
3 — гинеколог
4 — дерматолог
5 — невролог
6 — эндокринолог
7 — отоларинголог
8 — гастроэнтеролог
9 — кардиолог
10 — аллерголог
Компания СберЗдоровье была создана на базе медицинского сервиса DocDoc в 2020 году. В 2017 году сервис на 80% вошел в Группу компаний Сбербанк, после чего начал трансформацию в медицинскую платформу — площадку, на которой представленысамые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурными терапевтом/педиатром либо по записи с врачами более 25 направлений. На данном этапе в проекте участвует более 4 тысяч частных клиник.
Фото pixabay.com — Tumisu
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментировать