Новосибирцы оценили телемедицину

Медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье проанализировал обезличенные удаленные обращения к врачам в 2021 году. По данным сервиса, в 2021 году жители Новосибирской области в 4,4 раза чаще обращались к врачам удаленно, чем годом ранее. Общее число таких консультаций через медицинский онлайн- сервис СберЗдоровье в прошлом году превысило 18 тыс.

— Если в 2020 году росту популярности телемедицины способствовала пандемия, то 2021 показал, что люди и врачи поддерживают и эффективно пользуются таким форматом взаимодействия друг с другом. Этому свидетельствует активный рост обращений в Новосибирской области, — говорит директор по цифровым продуктам онлайн- сервиса СберЗдоровье Антон Никольский-Волконский. — Формат удаленных обращений делает здравоохранение и консультации с высококвалифицированными врачами более доступными, так как позволяет обратиться к специалисту по любому волнующему вопросу в течение нескольких минут. Это особенно актуально для пациентов из удаленных районов Новосибирской области, где попасть к врачам определенных специальностей сложнее, чем в столице региона. Помимо доступности иоперативности удаленное общение с врачом способствует снижению риска заражения. Мы ожидаем, что популярность телемедицинских консультаций в Новосибирской области продолжит расти и в 2022 году, и со временем они станут такими же привычными, как и другие онлайн-сервисы: заказ такси или продуктов.

По итогам прошедших 12 месяцев Новосибирская область занимает 1 место среди регионов Северного федерального округа, а также вошла в ТОП-5 регионов России (без учета Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга) по количеству проведенных телемедицинских консультаций с врачами.

Чаще всего пользователи СберЗдоровья в 2021 году обращались онлайн к терапевту и педиатру. Это обусловлено тем, что при возникновении базовых вопросов о здоровье кэтим врачам пациенты обращаются в первую очередь. Телемедицина в этом случае позволяет получить консультацию в течение нескольких минут с момента возникновения вопроса, в отличие от планирования визита в клинику.

Среди узкоспециализированных врачей наибольшей популярностью пользовались гинекологи, дерматологи и неврологи. При этом, годом ранее (в 2020 году) гинекологи и неврологи занимали более низкие строки в рейтинге. Рост онлайн-обращений к неврологам связан в том числе, с увеличившимся количеством обращений из-за постковидного синдрома. А к гинекологам — с тем, что такой формат общения с врачом позволяет получить срочный квалифицированный ответ, например, про экстренную контрацепцию, а также задать любые деликатные вопросы, избегая прямого контакта с доктором.

ТОП-10 врачей телемедицины СберЗдоровья в Новосибирской области за 2021 год:

1 — терапевт

2 — педиатр

3 — гинеколог

4 — дерматолог

5 — невролог

6 — эндокринолог

7 — отоларинголог

8 — гастроэнтеролог

9 — кардиолог

10 — аллерголог

Компания СберЗдоровье была создана на базе медицинского сервиса DocDoc в 2020 году. В 2017 году сервис на 80% вошел в Группу компаний Сбербанк, после чего начал трансформацию в медицинскую платформу — площадку, на которой представленысамые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурными терапевтом/педиатром либо по записи с врачами более 25 направлений. На данном этапе в проекте участвует более 4 тысяч частных клиник.