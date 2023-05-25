Фотографировать нарушителей на электросамокатах предлагают в Новосибирске

Сегодня на заседании рабочей группы комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике в очередной раз обсуждали проблему использования электросамокатов. Жалобы на эти средства индивидуальной мобильности продолжают поступать от горожан. Например, есть претензии о том, что людей раздражает постоянное мигание и звуковое сопровождение этих устройств. Но чаще всего жалобы касаются брошенных на улицах электросамокатов. Некоторые недовольны пользователями, которые не соблюдают правила и гоняют на самокатах по тротуарам. Бороться с нарушителями предлагают самим горожанам.

— Мы живем в прекрасное время, когда вопрос цифровизации решает многие проблемы. Операторы работают с навигацией и могут определить по средней скорости и по весу движущегося человека, как пересекалась дорога, один ли человек едет на самокате. Если привлечь к этой работе жителей Новосибирска, чтобы гражданин публиковал в социальных сетях фото с нарушением и поставил тег, геолокацию, время, то Центр управления регионом будет отслеживать нарушение, — приводит слова руководителя «Центра цифровой трансформации Новосибирской области» Евгения Попантонопуло пресс-служба регионального парламента.

После прошлогоднего скандала, когда чиновники мэрии начали изымать электросамокаты со стихийных парковок в центре Новосибирска, количество этих средств индивидуальной мобильности в областном центре уменьшилось. Сейчас на новосибирских улицах в аренду можно взять самокаты только одной компании кикшеринга. С ней заключено соглашение, по которому скорость электросамокатов снижена до 15 км/ч на улицах с интенсивным движением пешеходов, в городских парках культуры и отдыха, в скверах и до 20км/ч на других территориях. Кроме того, есть зоны, где движение электросамокатов полностью запрещено.

На сегодняшний день выданы разрешения на 443 парковочных места для электросамокатов. Они не должны мешать входу и выходу из любого здания, должны обеспечивать беспрепятственную механизированную уборку улично-дорожной сети, не должны препятствовать нормальному движению пешеходов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Запрещено парковать самокаты ближе пяти метров от остановок общественного транспорта и станций метрополитена.

Ранее власти РФ утвердили изменения в Правила дорожного движения, в соответствии с которыми на электросамокатах, гироскутерах и других средствах индивидуальной мобильности разрешается ездить со скоростью не более 25 км/ч. За нарушение полагается штраф 800 рублей, за езду в состоянии алкогольного опьянения — 1-1,5 тыс. рублей. За создание помехи дорожному движению или причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести сбитому человеку, санкция составит до 1,5 тыс. рублей. При причинении тяжкого вреда здоровью или при смерти пострадавшего виновного привлекут по УК РФ. В законную силу нововведения вступили 1 марта 2023 года.