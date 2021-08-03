3D моделирование что это и для чего нужно?

С помощью специальных компьютерных программ получаются реалистичные трехмерные изображения, причем процесс моделирования не требует особых временных затрат.

Для многих специалистов такой способ компьютерной графики стал не просто увлечением, но и источником дополнительного дохода. Как заработать на таком хобби можно посмотреть на guruzarabotka.ru.

Применение 3D-моделирования

Как способ максимально точной и приближенной к реальности визуализации объектов, данный вид изобразительного искусства все чаще используется в создании бизнес-проектов.

Создание трехмерных изображений наиболее востребовано дизайнерами, задействованными в следующих отраслях:

строительстве и архитектуре;

автомобилестроении;

рекламе;

индустрии моды и красоты;

ювелирном искусстве.

3D-визуализация позволяет точно воспроизвести будущий объект, приблизив его изображение к реальному.

Виды трехмерного моделирования

В основе техники 3D моделирования лежит соединение точек и линий в определенные фигуры и модели.

Существует два типа:

воксельное изображение (применятся в медицине);

полигональное (универсальное) моделирование, которое позволяет визуализировать любые объекты.

Выбор способа зависит от возможностей программного обеспечения. Правильно выбранная компьютерная программа позволит детально воссоздать объект любой сложности.

Виды программ для 3D-моделирования

Список компьютерных программ, использующихся для визуализации объектов в трехмерном пространстве, постоянно растет. Расширяются их функциональные способности, создаются новые приложения, как платные, так и бесплатные версии.

Среди лидеров можно назвать:

3D max – одна из наиболее популярных программ с полноценным профессиональным функционалом. Применятся в мультипликационном монтаже и трехмерной анимации, позволяет создать модели любой сложности, максимально приближенные к реальным изображениям;

AutoCad4 – ПО, которое используется для 2D и 3D-моделирования и выпускается на 18 языках;

Rhinoceros – программа, активно применяемая при проектировании морских и речных судов, разработке ювелирного дизайна и в автомобильной промышленности;

Maya – профессиональное ПО, созданное для кинематографа и компьютерных игр. Позволяет получать качественных и реалистичные трехмерные модели;

Компас 3D – программа, предназначенная для визуализации объемных объектов. Создана на основе математического ядра и широко востребована в реализации инженерных проектов. Позволяет не только изобразить мод ель, но и сделать расчеты, необходимые для изготовления готового изделия. Имеет русскоязычную версию.

Cinema 4D – универсальное ПО, которое благодаря переводу на русский язык завоевало заслуженную популярность среди российских пользователей.

Перечисленный список – далеко не весь перечень ресурсов, с помощью которых можно не только обучиться, но профессионально заняться 3D моделированием. Технология визуализации трехмерных изображений уникальна, за ней лежит будущее всех самых грандиозных проектов. Внедрение подобных компьютерных технологий экономит время и ресурсы. Кроме того, создание объемных моделей, воссоздание до мелочей всех деталей дает безграничные возможности их авторам, которым предстоит воплотить свои работы в жизни.