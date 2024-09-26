В Новосибирской области завершается строительство поликлиники с отделением восстановительного лечения

В Чулыме Новосибирской области до конца этого года завершится строительство самого крупного объекта здравоохранения – поликлинического отделения ГБУЗ «Чулымская ЦРБ», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов рассказал, что в здании площадью почти пять тысяч кв.м. получать ежедневную медпомощь смогут 370 жителей района.

В настоящее время на объекте подходит к концу работа по внутренней отделке помещений, благоустройству прилегающей территории, устанавливается сантехника, монтируются системы кондиционирования. В конце сентября, по словам министра объект подключат к теплоснабжению.

— Поликлинику строит надежный подрядчик «Бердский строительный трест», и у нас нет сомнений, что до конца года она будет достроена, — заключил Дмитрий Тимонов.

В современная поликлинике будут кабинет инфекциониста с отдельным входом, а также отделение восстановительного лечения и физиотерапии.

Дмитрий Тимонов напомнил, что, кроме поликлиники в Чулыме, в этом году планируется ввод поликлиники в Оби и Краснозерке, поликлиника и хирургический корпус в Колывани.