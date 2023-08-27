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Новосибирскому зоопарку исполнилось 76 лет

  • 27/08/2023, 10:26
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Новосибирскому зоопарку исполнилось 76 лет
В честь дня рождения зоопарк ждет много гостей и обещает посетителям, что они смогут сделать много потрясающих фото.

В день рождения зоопарка ключевым событием станет парад техники, работающей на территории зоопарка, состоится турнир от Федерации силового экстрима, также будут подведены итоги фотоконкурса «Животные Новосибирского зоопарка». Кроме того, зоопарк приглашает посетителей посмотреть на кормление животных: лемуров Катта, краснорукого тамарина, белых медведей, полосатых мангуст и пингвинов (Маршрут на карте на базовом фото. — Ред.).

Напомним, первый в Сибири зоологический парк был создан в Новосибирске в 1947 году. Он разместился в центре города, на улице Гоголя, и долгое время оставался единственным зоологическим садом от Урала до Дальнего Востока. Коллекция животных состояла из 34 видов млекопитающих и 20 видов птиц. Сейчас в Новосибирском зоопарке около 11 тысяч особей почти 800 видов. Более 500 видов занесены в Международную Красную Книгу, Красную Книгу России и Красную Книгу Новосибирской области.

новости Новосибирска

Новосибирский зоопарк поделят на континенты

Зоопарк занимает 65 гектаров и активно продолжает развиваться. Напомним, в рамках концепции развития до 2050 год Новосибирский зоопарк планируют поделить на зоны-континенты, в каждой из которых посетители смогут более компактно знакомиться с обитателями той или иной части света — северных тропиков, Австралии, Азии, Африки. В более отдаленной перспективе «Африка» может разрастись до таких объектов, как канатная дорога над вольерами с животными, кафе и гостиничный комплекс.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирском зоопарке появятся павильоны для древесных кенгуру и такинов. 

Иллюстрация из группы Новосибирского зоопарка ВКонтакте

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Новосибирский зоопарк


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