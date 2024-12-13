В новосибирской холдинговой компании «НЭВЗ-Союз» сменился гендиректор

Совет директоров ПАО ХК «НЭВЗ-Союз» 12 декабря принял решение о досрочном прекращении полномочий Олега Медведко на посту генерального директора. За смену руководителя проголосовали все пятеро присутствующих на заседании членов совета (из семи). Сообщение о принятом решении опубликовано на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

— Освободить досрочно от занимаемой должности Генерального директора Медведко Олега Викторовича и расторгнуть с ним трудовой договор с 10 декабря 2024 года, — говорится в сообщении.

Новым руководителем избран Александр Серов. Он вступил в должность 11 декабря.

Олег Медведко, занимал пост генерального директора ПАО ХК «НЭВЗ-Союз» с 2021 года. В настоящее время он продолжает возглавлять АО «Союз» и ООО НПП «Защита», которые являются частью холдинга и связаны с «НЭВЗ-Союз».

Александр Серов в 2019-2022 годах возглавлял АО «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш» (Алтайский край). До этого он руководил подконтрольным «Росатому» производственным объединением «Север» (ныне АО «ПО «Север»).

По данным Seldon Basis, ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» входит в число стратегических предприятий России, создана в 1992 году. Предприятие является одним из крупнейших производителей электронных компонентов и технической керамики. Уставной капитал — 403,79 тысяч рублей. Согласно финансовым отчетам, выручка предприятия в 2023 году составила 809,6 млн рублей (в 2022 году — 578,1 млн рублей), чистый убыток —101,61 млн рублей (в 2022 году — 159,3 млн рублей). Дочерним предприятием является АО «Союз-Электроника». В предприятием связаны: АО «НЭВЗ-Керамикс», ЗАО «Березка», ООО НПП «Защита», ООО Фирма «ДНК и К», АО «Союз» и другие.

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