Переселенцы из Германии потенциально готовы основать поселение под Новосибирском

В Новосибирскую область могут вернуться эмигранты, которые во время перестройки уехали в поисках лучшей доли на Запад. Об этом редакции Infopro54 рассказал учредитель завода «Алсиб» и сопредседатель правления Новосибирского отделения Всемирного русского народного собора Евгений Цыбизов.

По его словам, речь идет о бывших соотечественниках — российских немцах, которые эмигрировали в Германию, а сейчас готовы вернуться в Россию. Кроме того, запрос на переезд в нашу страну есть и у этнических западных немцев.

— Эту важную для нашего государства тему активно развивает Всемирный русский народный собор. В некоторых регионах страны такое переселение уже началось: Нижний Новгород, Калининград и др. Нам бы хотелось, чтобы и Новосибирская область не осталась в стороне от этого процесса, — говорит Цыбизов.

Он напомнил, что через наш регион в Германию за прошедшие 30 лет выехали около 2,5 млн немцев. В том числе те, кто ранее жил на Алтае и в Казахстане. Сейчас уже есть несколько сотен запросов на переселение в наш регион.

— Это запросы, в том числе и от высококвалифицированных сотрудников, которые могут дать огромный потенциал развитию экономики нашей области. Это не просто рабочие, но и представители бизнеса, которые готовы переезжать в область со своим капиталом и открывать в регионе новые производства, создавать новые рабочие места. Сейчас крайне важно обеспечить условия для их возвращения, — уверен Евгений Цыбизов.

При этом речь не идет о создании каких-то привилегированных условий для иностранцев.

— Все укладывается в разработанную ранее концепцию пространственного развития России — именно о том, о чем мы говорили на Всероссийском форуме ВРНС по пространственному развитию, который провели в прошлом году в Новосибирске, — подчеркнул собеседник редакции.

В приоритете потенциальных переселенцев — создание собственного компактного поселения, для чего понадобится выделение земельного участка с подведением к нему коммунальной инфраструктуры. Все остальное — строительство жилья, создание компактных производств и обустройство поселка — они готовы решать сами.

— Речь может идти о площадке в пригороде Новосибирска либо на территории области. Особый интерес у переселенцев вызывает агрохозяйственный сектор с производством сельхозпродукции. Что они могут производить и в каких объемах — это предмет отдельного разговора. В процессе первоначального обсуждения, мы сообщили правительству Новосибирской области об этом запросе, попросили принять его к сведению, а также подумать над тем, где в регионе можно разместить такое поселение с возможностью предоставления необходимых техусловий, — сообщил Цыбизов.

В целом такой приток квалифицированной рабочей силы в Новосибирскую область, по его словам, будет способствовать повышению ее экономического и культурного потенциала, что сделает Новосибирск еще более конкурентоспособным на фоне других регионов страны.

По данным Министерства труда и социального развития Новосибирской области, с 2009 года в рамках госпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» в регион приехали 69 тысяч соотечественников. По информации министерства, с января по сентябрь 2024 года на рассмотрение были приняты 738 заявлений от желающих переехать в Новосибирскую область. Наибольшее количество заявок поступило от граждан, проживающих в Казахстане — 84,9% от общего числа.

Судя по открытым источникам, в Новосибирской области ранее было около 20 крупных поселений немцев в Новосибирском, Купинском, Тогучинском, Баганском, Карасукском, Болотнинском районах.

Напомним, что в Новосибирской области существует большая очередь льготников на получение земельных участков, которая двигается очень медленно. Одна из причин — необходимость подведения инфраструктуры к участкам: дорог, электричества, газа. На эти цели необходимы миллиарды рублей. При этом сельское население в Новосибирской области сокращается, в основном за счет сельских районов.

Ранее редакция сообщала о том, что семья из Швеции присягнула России и переехала в Новосибирск. Мать с дочкой вернулись в Россию по госпрограмме.