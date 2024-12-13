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Новосибирский центр дорожного движения потратит 14 млн рублей на туалеты

  • 13/12/2024, 13:30
Новосибирский центр дорожного движения потратит 14 млн рублей на туалеты
Мобильные кабинки установят на конечных остановках общественного транспорта

В Новосибирске стартовал конкурс на оказание услуг по аренде мобильных туалетов и их обслуживанию на конечных автобусных остановках. Заказчиком работ выступает МБУ «Центр организации дорожного движения», который готов заплатить за данную услугу 14 миллионов рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 20 декабря. Обеспечение заявки составляет 140 тыс. рублей. Всего планируется установить 41 мобильную кабинку. Это на пять кабинок больше, чем годом ранее.

В техническом задании уточняется, что исполнитель должен будет с момента заключения контракта и на протяжение всего 2025 года заниматься установкой и обслуживанием туалетных кабинок. Среди прочего победителю торгов нужно будет регулярно делать влажную уборку в кабинах с помощью парогенератора или аппарата высокого давления, заправлять приёмный бак дезинфицирующими жидкостями и проводить ассенизацию согласно план-заданию, который заказчик будет выдавать в начале каждого месяца.

  • В Дзержинском районе кабинки планируется установить на остановках «Амбулаторная», «Гусинобродское шоссе» и «Биатлонный комплекс».
  • В Железнодорожном — «Колледж им. Н. А. Лунина» и «Вокзал Новосибирск-Главный».
  • В Октябрьском — «Метро «Речной вокзал», «Лазурная», «Ключ-Камышенское плато», «Планетарий», «Цветущая плющиха» и «Ленинградская».
  • В Железнодорожном — «Колледж имени Лунина» и «Вокзал Новосибирск-Главный».
  • В Заельцовском районе удобства появятся на остановках «Городской аэропорт», «Ботанический жилмассив», «ДК имени Кирова», «Площадь Калинина».
  • В Калининском — на «Улице Флотской», «Улице Тюленина», «Крыльях», «Северное кладбище» и «ЖК Северная корона».
  • В Ленинском – на «Затон», «Юго-Западный ж/м», «Криводановский карьер, «С/х Левобережный», «ул. Спортивная», «ул. Дюканова», «ж/м Станиславского» и «Микрорайоне «Чистая слобода».
  • В Кировском — на «Полевой», «Белых росах», «Саввы Кожевникова», «Молкомбинате», «Водозаборе», «Белых росах», «ул. Саввы Кожевникова», «ул. Александра Чистякова».
  • В Советском районе будут работать уборные на «Ул. Белоусова», «Общественный торговый центр», «ул. Экваторная», «Цветной проезд» и «Котельная».
  • На Первомайке — «Ст. Матвеевка».

В 2023 году тендер на предоставление в аренду мобильных туалетных кабин (МТК) и их комплексному обслуживанию на конечных остановочных пунктах города Новосибирска выиграл предприниматель Евгений Коношенко.  Он был единственным участником аукциона. В рамках контракта предприниматель установил 36 кабин.

Напомним, в рамках пилотного проекта один из конечных остановок общественного транспорта мэрия Новосибирска планирует оборудовать индивидуальном модулем. Там будет санузел, комната отдыха и комната приема пищи. Мэрия планирует изучить, как будет эксплуатироваться павильон. После этого будет принято решение будут ли подобными объектами оснащаться другие конечные остановочные пункты города.

Ранее редакция сообщала о том, что отсутствие туалетов на трассах тормозит развитие туризма в Новосибирской области. Для перевозчиков проблемы с отдыхом, питанием и бытовыми вопросами в дороге стали одной из основных болей, особенно с увеличением грузопотока. 

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Туалеты конечные остановки


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