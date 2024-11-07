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На полторы тысячи рублей подорожает патент для мигрантов в Новосибирской области

  • 07/11/2024, 16:00
На полторы тысячи рублей подорожает патент для мигрантов в Новосибирской области
Новый коэффициент вводится со следующего года

С 1 января 2025 года за ведение трудовой деятельности в нашем регионе мигрантам придется заплатить 7900 рублей. Об этом свидетельствует проект закона «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Новосибирской области на 2025 год».

На заседании правительства Новосибирской области 5 ноября министр труда и социального развития региона Елена Бахарева пояснила, что стоимость патента складывается из двух частей. Фиксированный платеж составляет 1200 рублей. Повышающий коэффициент решено довести до 2,5399. С учетом вносимых поправок стоимость патента составит чуть больше 7900 рублей, что позволит пополнить бюджет на 1,8 млрд рублей.

— Размер регионального коэффициента был рассчитан, исходя из средней заработной платы по соответствующей целевому варианту прогноза социально-экономического развития области на 2025 год, средневзвешенной заработной платы профессий, где осуществляют трудовую деятельность иностранные граждане по патенту, ситуации на рынке труда и уровня безработицы, — пояснила министр.

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Напомним, стоимость патента для трудовых мигрантов в различных регионах России разнится и зависит от трех основных компонентов: базовой ставки (1 200 рублей, неизменной), коэффициента-дефлятора (в 2024 году составляющего 2,4) и регионального коэффициента, который ежегодно определяется каждым субъектом самостоятельно.

Патент на работу обязаны оформить все иностранные граждане, пребывающие в Россию в безвизовом порядке и планирующие вести трудовую деятельность. Документ необходим выходцам из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

В нашем регионе в 2024 году стоимость патента составляет 6 386 рублей. В 2023 году документ можно было приобрести за 5 474 рубля.

В 2024 году самая высокая стоимость патента для трудовых мигрантов в Якутии — 12 957 рублей, в то время как наименьший взнос предполагается в Чеченской Республике — всего 2 880 рублей. В Алтайском крае купить документ можно за 6048 рублей, в Кемеровской области — за 6 410 рублей, а в Томской — за 5 760 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что запрет торговать и таксовать выталкивает мигрантов в стройку и промышленность Новосибирска. 

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : трудовые мигранты патент для мигрантов


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