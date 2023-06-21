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В новосибирском Академгородке восстановят велодорожки на Морском проспекте

  • 21/06/2023, 17:50
В Академгородке восстановят велодорожки вдоль Морского проспекта
Ремонт будет осуществляться за счет средств городского бюджета.

В Академгородке проводится комплексный ремонт Морского проспекта – дорожную и пешеходную части, а также велодорожки отремонтируют за счет средств городского бюджета. Как подчеркнул мэр Анатолий Локоть, именно в Академгородке впервые в городе появились отдельные дорожки для велосипедистов.

«Особое внимание уделяем Советскому району, именно этой его части, потому что есть проект «Академгородок 2», который мы реализуем в том числе с правительством Новосибирской области. Реконструкция и восстановление дорожно-транспортной и пешеходной сети в Академгородке – это важная составляющая этого проекта, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Историческая особенность Академгородка в том, что именно здесь впервые в городе появились отдельные дорожки для велосипедистов. Очень много было обращений по этому поводу, и наряду с дорожным покрытием, тротуарами мы восстанавливаем и велодорожку. Весь проект по восстановлению Морского проекта был согласован с общественностью, которая активно принимала участие в обсуждении благоустройства этой части Академгородка».

В Академгородке восстановят велодорожки вдоль Морского проспекта

В мае 2023 года между МКУ «Управление дорожного строительства» и ООО «Дорсиб плюс» был заключен контракт на выполнение работ по ремонту Морского проспекта от Бердского шоссе до проспекта Академика Лаврентьева. На протяжении 1,88 км выполняются работы по ремонту дорожного покрытия, тротуаров (по правой стороне) и велодорожки, замене бордюрного камня и дорожных знаков (313 штук), устройству пешеходных ограждений, светофорных объектов (на перекрестках ул. Жемчужной, ул. Ильича и ул. Золотодолинской), а также нанесению дорожной разметки. Для маломобильных групп населения на всех пешеходных переходах предусмотрено устройство тактильной плитки.

В настоящий момент выполнены работы по фрезерованию дорожного покрытия и устройству выравнивающего слоя (на 90%), ведутся работы по замене и установке бордюрного камня.

Напомним, что в этом году запланирован ремонт дорог в Советском районе, а также тротуаров и частного сектора на сумму более 600 млн рублей, из них три объекта отремонтируют по нацпроекту, остальные – за счет средств городского и областного бюджетов.

Фото предоставлены мэрией Новосибирска

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска власть Анатолий Локоть Академгородок


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