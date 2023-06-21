В странах ЕС желают принять российских туристов, но не могут по политическим соображениям

Специалисты туристической сферы в эфире радио Sputnik рассказали, что там, где европейцы тратили на развлечение не более 30 евро, россияне с легкостью отдавали последние 150 евро и оставляли щедрые чаевые. Это объясняется тем, что туристы из других стран стараются экономить на отдыхе в отличие от граждан России, которые скупали килограммы деликатесов и ящиками приобретали алкоголь.

Таким образом потери европейского континента ввиду того, что доступ россиянам перекрыт, могут составить более 11 миллиардов евро, говорят эксперты.

Сегодня же европейским властям придется подумать, где взять те миллиарды, которые оставляли на отдыхе россияне. В то время, как последние уже вовсю осваивают новые, ранее не столь популярные направления, в числе которых Латинская Америка, Африка и другие.

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