Мэрия Новосибирска оспаривает отмену конкурса по участку за «Локомотив Ареной» в суде

Мэрия Новосибирска 20 июня обратилась в арбитражный суд региона с заявлением о признании незаконным решения УФАС об отмене результатов конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории по инициативе мэрии города Новосибирска в границах улиц Ипподромской, Фрунзе, Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах.

Сроки рассмотрения дела пока не назначены.

Напомним, по жалобе ООО «Специализированный застройщик «Акация на Ватутина» (Входит в ГК «Расцветай». — Ред) УФАС потребовал до 23 июня отменить итоги конкурса и провести его заново. В мэрии считают, что выводы УФАС не соответствуют требованиям Градостроительного кодекса РФ и направлены на необоснованное ограничение конкуренции.

Победитель первых торгов ООО «Комфорт» поддержал обращение мэрии в суд.

— Мы считаем, что торги были проведены в полном соответствии с действующим законодательством, с соблюдением норм цивилизованной конкуренции, — заявили в компании. — Подчеркнем, что УФАС оставил без удовлетворения жалобу одного из несостоявшихся участников аукциона. Законность решения мэрии Новосибирска о недопуске к участию в торгах не ставится под сомнение. Отказ в допуске к торгам признан УФАС обоснованным. В решении УФАС речь идет о процедурных моментах, относящихся к условиям аукциона в целом. Юристы ООО «Комфорт» считают, что при этом Управление вышло за рамки вопросов рассматриваемой жалобы, и убеждены в законности позиции мэрии.

В компании заявили, что готовы немедленно приступить к исполнению обязательств в рамках договора о комплексном развитии территории, предусматривающих в том числе выкуп и расселение 65 старых домов, выкуп земельных участков, благоустройство прибрежной территории обводненного карьера. Объем необходимых вложений в подготовительный этап реновации в «Комфорте» оценивают в сумму до 2 млрд рублей:

1,5 млрд рублей — ориентировочная стоимость расселения,

стоимость благоустройства прибрежной территории до 300 млн рублей,

проектные и подготовительные работы потребуют еще около 200 млн рублей.

Только после этого дело дойдет до нового строительства.

— Проект нацелен на реновацию одного из проблемных участков центра Новосибирска возле Ипподромской магистрали и улицы Фрунзе. Территория возле волейбольной арены мирового уровня — это лицо города. Нынешнее ее состояние неудовлетворительно, — отметили в компании. — Городские и областные власти обсуждали варианты ее преображения с экспертным сообществом ни один год. В конечном счете было решено использовать механизм КРТ, позволяющий удовлетворить запросы муниципатилета в решении социальных и градостроительных задач с учетом интересов инвесторов. Торги готовили долго, и провести аукцион удалось не с первой попытки.

Напомним, в конкурсе на освоение территории за «Локомотив Ареной» победила компания ООО «Комфорт», которая заплатила за право заключения договора с мэрией о комплексном развитии территории общей площадью 6,7 га 60 млн рублей. Всего в мэрию Новосибирска поступили четыре заявки: ООО Специализированный застройщик «Краснообск.Монтажспецстрой», ООО «Комфорт», ООО «Специализированный застройщик «Акация на Ватутина» и ООО Строительная компания «Мета». В ходе их рассмотрения комиссией по организации и проведению торгов к участию в аукционе были допущены только два первых участника. Документы еще двух отклонены из-за несоответствия заявки на участие требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона.

Ранее департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска сообщал, что застройщик заплатил 60 млн рублей только за право освоения территории комплексного развития. В рамках реализации договора о комплексном развитии территории планируется расселение индивидуального жилого сектора в количестве 65 домовладений, выкуп земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц, и благоустройство обводненного карьера «Верховое». Объем инвестиционных вложений только в благоустройство обводненного карьера составит около 100 млн рублей. В целом для формирования современной городской среды около регионального центра волейбола «Локомотив Арена» застройщику необходимо вложить около 1 млрд рублей.

В соответствии с существенными условиями договора о комплексном развитии территории приступить к строительству новых жилых домов застройщик сможет только после расселения и сноса индивидуальных жилых домов и выполнения мероприятий по благоустройству обводненного карьера, срок реализации которых установлен до 30 декабря 2027 года. Общий срок реализации договора — 10 лет с момента его заключения.

По данным Seldon.Basis, ООО «Комфорт» зарегистрирована в 2014 году, принадлежит Сергею Чечко и Михаилу Шашкову (по 50%). До июня 2022 года 100% компании принадлежали Игорю Белокобыльскому.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура инициировала проверку результатов аукциона по участку за «Локомотив Ареной».