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Мэрия Новосибирска оспаривает отмену конкурса по участку за Локомотив Ареной в суде

  • 21/06/2023, 17:19
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Мэрия Новосибирска оспаривает отмену конкурса по участку за «Локомотив Ареной» в суде
В муниципалитете заявляют, что выводы УФАС направлены на необоснованное ограничение конкуренции участников торгов.

Мэрия Новосибирска 20 июня обратилась в арбитражный суд региона с заявлением о признании незаконным решения УФАС об отмене результатов конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории по инициативе мэрии города Новосибирска в границах улиц Ипподромской, Фрунзе, Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах.

Сроки рассмотрения дела пока не назначены.

Застройщик оспорил результаты аукциона по участку за Локомотив Ареной

Застройщик оспорил результаты аукциона по участку за Локомотив Ареной

Напомним, по жалобе ООО «Специализированный застройщик «Акация на Ватутина» (Входит в ГК «Расцветай». — Ред) УФАС потребовал до 23 июня отменить итоги конкурса и провести его заново. В мэрии считают, что выводы УФАС не соответствуют требованиям Градостроительного кодекса РФ и направлены на необоснованное ограничение конкуренции.

Победитель первых торгов ООО «Комфорт» поддержал обращение мэрии в суд.

— Мы считаем, что торги были проведены в полном соответствии с действующим законодательством, с соблюдением норм цивилизованной конкуренции, — заявили в компании. — Подчеркнем, что УФАС оставил без удовлетворения жалобу одного из несостоявшихся участников аукциона. Законность решения мэрии Новосибирска о недопуске к участию в торгах не ставится под сомнение. Отказ в допуске к торгам признан УФАС обоснованным. В решении УФАС речь идет о процедурных моментах, относящихся к условиям аукциона в целом. Юристы ООО «Комфорт» считают, что при этом Управление вышло за рамки вопросов рассматриваемой жалобы, и убеждены в законности позиции мэрии.

В компании заявили, что готовы немедленно приступить к исполнению обязательств в рамках договора о комплексном развитии территории, предусматривающих в том числе выкуп и расселение 65 старых домов, выкуп земельных участков, благоустройство прибрежной территории обводненного карьера. Объем необходимых вложений в подготовительный этап реновации в «Комфорте» оценивают в сумму до 2 млрд рублей:

  • 1,5 млрд рублей — ориентировочная стоимость расселения,
  • стоимость благоустройства прибрежной территории до 300 млн рублей,
  • проектные и подготовительные работы потребуют еще около 200 млн рублей.

Только после этого дело дойдет до нового строительства.

— Проект нацелен на реновацию одного из проблемных участков центра Новосибирска возле Ипподромской магистрали и улицы Фрунзе. Территория возле волейбольной арены мирового уровня — это лицо города. Нынешнее ее состояние неудовлетворительно, — отметили в компании. — Городские и областные власти обсуждали варианты ее преображения с экспертным сообществом ни один год. В конечном счете было решено использовать механизм КРТ, позволяющий удовлетворить запросы муниципатилета в решении социальных и градостроительных задач с учетом интересов инвесторов. Торги готовили долго, и провести аукцион удалось не с первой попытки.

Напомним, в конкурсе на освоение территории за «Локомотив Ареной» победила компания ООО «Комфорт», которая заплатила за право заключения договора с мэрией о комплексном развитии территории общей площадью 6,7 га 60 млн рублей. Всего в мэрию Новосибирска поступили четыре заявки: ООО Специализированный застройщик «Краснообск.Монтажспецстрой», ООО «Комфорт», ООО «Специализированный застройщик «Акация на Ватутина» и ООО Строительная компания «Мета». В ходе их рассмотрения комиссией по организации и проведению торгов к участию в аукционе были допущены только два первых участника. Документы еще двух отклонены из-за несоответствия заявки на участие требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона.

Ранее департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска сообщал, что застройщик заплатил 60 млн рублей только за право освоения территории комплексного развития. В рамках реализации договора о комплексном развитии территории планируется расселение индивидуального жилого сектора в количестве 65 домовладений, выкуп земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц, и благоустройство обводненного карьера «Верховое». Объем инвестиционных вложений только в благоустройство обводненного карьера составит около 100 млн рублей. В целом для формирования современной городской среды около регионального центра волейбола «Локомотив Арена» застройщику необходимо вложить около 1 млрд рублей.

В соответствии с существенными условиями договора о комплексном развитии территории приступить к строительству новых жилых домов застройщик сможет только после расселения и сноса индивидуальных жилых домов и выполнения мероприятий по благоустройству обводненного карьера, срок реализации которых установлен до 30 декабря 2027 года. Общий срок реализации договора — 10 лет с момента его заключения.

По данным Seldon.Basis, ООО «Комфорт» зарегистрирована в 2014 году, принадлежит Сергею Чечко и Михаилу Шашкову (по 50%). До июня 2022 года 100% компании принадлежали Игорю Белокобыльскому.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура инициировала проверку результатов аукциона по участку за «Локомотив Ареной».

Фото управления Росреестра по Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска Локомотив-Арена Комплексное развитие территории


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