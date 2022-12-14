Строительство школ по концессии может начаться в конце года

Одна из шести школ, строительство которых запланировано в Новосибирске по концессионному соглашению, должна до конца декабря получить разрешение на строительство. Остальным объектам в качестве срока выхода из Госэкспертизы и получения разрешения на строительство в областном правительстве «отмерили» срок до 20 января с полным завершением проекта до конца 2023 года. Об этом министр образования области Сергей Федорчук сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС, напомнив, что ранее для всех объектов предусматривался срок до конца ноября.

— Первоначально речь шла о 30 ноября, — говорит министр. — Но прошли определённые сдвижки. По одной школе на ул. Сотникова в конце декабря должны получить разрешение на строительство. Нам представляли те проекты, которые они уже реализовали. Из тех материалов предполагается построить школу за 10 месяцев. Мы посмотрели эти примеры. Всё возможно, и всё будет зависеть от активности на строительной площадке. Теоретически мы такой опыт видели в одном из регионов. Будем надеяться, что все школы построят в срок.

Напомним, что реализация школьной концессии, как и медицинской, уже неоднократно вызывала критику со стороны депутатов Заксобрания, а на днях привлекла внимание и областной прокуратуры. В ведомстве концессию посчитали неэффективной в части расходования средств областного бюджета.

— Их (Концессионных соглашений. — Ред.) условия не позволяют правительству области результативно контролировать ход (этапы) их реализации, защищать имущественные интересы региона, граждан при явных рисках срыва сроков строительства объектов, — сообщали в ведомстве.

Со своей стороны, глава Минобра заявляет, что ни о какой неэффективности речи не ведётся.

— Речь шла об эффективном контроле за реализацией этого проекта, — комментирует Федорчук. — Контроль за работой осуществляет не только министерство, но и рабочая группа, которую возглавляет заместитель губернатора. Вопрос в другом. Механизм концессии в образовании — новый. Конечно, возникли определённые сложности. Пока, кроме этих шести школ, мы в других проектах не участвуем и участвовать не собираемся. Поэтому посмотрим, как закончится строительство. Если нужно усилить контроль, будем усиливать с точки зрения реализации обязательств, которые берёт на себя концессионер.

По информации правительства Новосибирской области, по соглашению, школы общей мощностью 5,7 тысячи мест должны быть построены до конца 2022 года. Срок реализации проекта — 15 лет. Эксплуатация объекта концессионером — 12,5 лет. Сумма средств федерального бюджета — 5,9 млрд рублей, в том числе капитальный грант в 2,5 млрд рублей. Плата концедента — 3,3 млрд рублей. Совокупные расходы бюджета на реализацию проекта — 14,6 млрд рублей (5,9 млрд — из федерального, 7,5 млрд — из областного, 1,3 млрд — из муниципального). Средний размер платы концедента — 858 млн рублей (из регионального бюджета — 620 млн, федерального — 238 млн).

Напомним, в сентябре депутаты регионального парламента давали правительству срок по старту школьной концессии — до конца 2022 года. Если инвестор не укладывается в эти сроки, то соглашение требовали расторгнуть.

Ранее редакция сообщала о предложениях аудиторов переложить реализацию ряда соцобъектов с концессионеров полностью на областной бюджет.