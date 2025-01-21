В Новосибирском метро прокомментировали ситуацию с очередями

После того как функции транспортного оператора были переданы от МБУ «Пассажиртранснаб» ООО «СберТройка», возникли проблемы с работой турникетов. В частности, возникли трудности со считыванием транспортных и банковских карт, а также с использованием приложений для бесконтактной оплаты проезда с мобильных телефонов.

— За увеличение пропускной способности терминалов отвечают сетевые инженеры «СберТройки», — говорится в сообщении новосибирского метрополитена

В метро также принимаются меры для стабилизации ситуации. На станциях «Площадь Маркса», «Заельцовская» и «Березовая роща» установлено по одному дополнительному турникету для прохода по картам «СберТройка». На станции «Площадь Маркса» также появился дополнительный металлодетектор.

Напомним, 13 января в метро произошёл сбой в работе, из-за которого пассажиры не могли попасть на поезда на площади Маркса. Контролёры советовали горожанам воспользоваться другим входом в метро.

В пресс-службе метрополитена тогда сообщили, что подобные ситуации происходят регулярно. Однако они добавили, что иногда могут возникать «накладки» в работе карты «СберТройка». Оператор пообещал исправить ситуацию в начале февраля.

Утром 21 января на станции метро «Площадь Маркса» вновь образовалась большая очередь, затруднившая проход к поездам.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы могут не платить за проезд, если карта не считывается в транспорте. Однако это возможно только при соблюдении ряда условий.