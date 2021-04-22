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У «ЭкоНивы» изменились планы на проекты в Новосибирской области

  • 22/04/2021, 12:48
Авторы: Юлия Данилова
ekoniva
Кроме того, в компании проходит оптимизация сотрудников.

— В феврале этого года в проектно-сметную документацию сырного завода были внесены технологические изменения: в полтора раза увеличена площадь завода, изменены каркасные конструкции, расширена линия по производству сыров, изменена концепция сушки сыворотки, — сообщили в пресс-службе холдинга «ЭкоНива» — ООО ИА «ЭкоНиваМедиа» — в ответ на запрос Infopro54.  — Измененная документация была передана в «Россельхозбанк». В настоящий момент идет согласование обновленной проектно-сметной документации. Надеемся, что в ближайшее время документ будет согласован и мы вернемся к активной фазе строительства.

В компании пояснили, что сроки реализации этого проекта будут зависеть от утверждения «Россельхозбанком» необходимых документов  и возобновления финансирования.

Сроки реализации запланированных животноводческих объектов в регионе также будут скорректированы. Каким образом — в компании не уточнили.

В новосибирских компаниях холдинга также идет оптимизация персонала.

— Из-за снижения темпов реализации инвестиционных проектов потребность в большом количестве сотрудников, занятых в строительной сфере, сократилась. В связи с этим оптимизируется численность персонала. Причем это не коснулось местного сельского населения, — говорится в ответе, полученном редакцией. — Оптимизация численности сотрудников планомерно проходит с декабря 2020 года и завершится в конце апреля. В основном она затронула строителей, сезонных рабочих, административно-управленческий персонал, учетные службы, обслуживающий персонал.

Всего по Сибирскому региону компания оптимизирует 161 человека, из них 103 — строители, 48 — иностранная рабочая сила.

— Все сотрудники прекратили трудовую деятельность с положенными по трудовому законодательству выплатами. На 1 апреля 2021 года на предприятиях Сибирского региона «ЭкоНивы» работают 1458 человек, — сообщили в пресс-службе «ЭкоНивы».

При этом представители холдинга заявляют, что текущие работы на новосибирских предприятиях компании идут по плану. К предстоящей посевной «Сибирская Нива» готова.

— Техника, семена, удобрения присутствуют в полном объеме. Посевные площади увеличились на 3000 га за счет введения в оборот залежных земель. Ждем тепла, чтобы приступить к работе. Продуктивность коров выросла на 3,5 кг к уровню прошлого года и составляет 28,5 кг на одну фуражную голову. По производству молока приросли на 100 тонн, по сравнению с прошлым годом, суточный надой составляет 470 тонн молока, — перечисляется в ответе, полученном редакцией Infopro54.

На этой неделе (19 апреля) в федеральном «Коммерсанте» вышел материал, где говорится, что у одного из крупных производителей молока в России, компании «ЭкоНива» Штефана Дюрра начались сложности с бизнесом. По информации издания, холдинг планирует сократить почти 20% персонала, задерживает выплаты контрагентам и прекратил инвестировать в производство.

20 апреля на сайте холдинга было опубликовано сообщение о том, что компания работает в штатном режиме с опережением плана. В материале также отмечается, что «в июне прошлого года компания приняла решение о снижении темпов роста, сконцентрировав внимание на переработке молока и продвижении собственного молочного бренда «ЭкоНива». С целью повышения эффективности производства молока проводится оптимизация численности сотрудников компании».

«ЭкоНива» запросила освобождение от имущественного налога

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Напомним, холдинг «ЭкоНива» реализует в Новосибирской области несколько инвестиционных проектов в сфере АПК.  Самый крупный — строительство завода по переработке молока и производству сыров. Первый пусковой комплекс молочного завода ООО «Сибирская Академия Молочных Наук» (входит в холдинг «ЭкоНива») планировало сдать во втором квартале 2021 года. Цех по деминерализации и сушке сыворотки — в третьем квартале 2021 года. На реализацию этого проекта холдинг привлек кредит в «Россельхозбанке» в размере 19 млрд рублей. В июне 2020 года пресс-служба банка сообщала, что «Россельхозбанк» и ГК «ЭкоНива» разработали стратегию нового этапа развития группы компаний по модели вертикально интегрированного агрохолдинга. В рамках реализации стратегии лидер молочного рынка России планировал увеличить поголовье КРС и объем производства сырого молока, расширить собственную кормовую базу и существенно нарастить перерабатывающие мощности. В частности, отмечалось, что для расширения кормовой базы до 2021 года группа компаний начнет возведение 2 комбикормовых заводов в Новосибирской и Рязанской областях мощностью производства до 10 тонн в час рассыпного комбикорма и до 2 тонн в час гранулированного комбикорма.

В состав ООО «Сибирская нива» входят три производственных хозяйства: ООО «Сибирская Нива-Маслянино», ООО «Сибирская Нива-Черепаново» и ООО «ЭкоНива-Алай». Общая площадь сельхозугодий — 112 000 га (на 18.03.2021). Общее поголовье КРС — 33 250 голов, фуражных коров — 16 500 (на 18.03.2021). Работают четыре современных животноводческих комплекса с технологией беспривязного содержания в Маслянинском районе: в селе Борково (на 2500 голов), в селе Пеньково (на 5000 голов), в селе Елбань (на 6000 голов). В Черепановском районе — в селе Огнева Заимка (на 3550 голов). Ежедневное производство молока — более 450 тонн (на 18.03.2021), говорится на сайте компании.

Поголовье мясного скота — 3350 голов (на 18.03.2021).

Фото с сайта Холдинга «ЭкоНива»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : ЭкоНива производство АПК


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