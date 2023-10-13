В новосибирском парке «Арена» будет больше волейбольных площадок

По просьбе новосибирцев увеличивается количество волейбольных площадок и дорожек к реке в парке «Арена». Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова в своем Телеграм-канале.

— Основные работы будут выполнены в этом году, — говорится в сообщении.

Напомним, что благоустройство территории возле нового ЛДС площадью 15,5 га стартовало в начале 2021 года. Для парка расчистили прибрежную полосу. Подрядчиком работ выступило ООО «Премиумстрой», сумма заключённого контракта составила 442 млн руб. В дальнейшем городские власти планируют продлить парк в сторону Бугринской рощи, а также создать прилегающую к нему зону отдыха у Оби.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском парке «Арена» выкладывают дорожки у реки Обь.