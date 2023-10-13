Мэр Новосибирска опроверг информацию о строительстве высоток на территории ЦУМа

— Просто так взять и застроить территорию ЦУМа жилой застройкой невозможно. Есть определенное назначение земельного участка. Пока о планах изменить назначение участка я не знаю. Эта информация мне неизвестна, — прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть вероятность застройки территории ЦУМа жилой застройкой.

Напомним, торговый комплекс не один раз менял собственников, но развить проект никому из них не удалось. На днях в СМИ появилась информация о планах нового собственника площадей ЦУМа построить на месте магазина 30-этажный дом. Якобы собственники павильонов возле универмага получили уведомления о сносе объектов.

Согласно выписке из Росреестра, здание ЦУМа принадлежит ряду физических лиц и томской компании «Стройдортранс». Последняя получила в июле 2023 года долю в 15%.

Ранее редакция сообщала, что новое гастропространство откроется в «Универсаме» на Ленина в Новосибирске.