В новосибирском парке «Арена» выкладывают дорожки у реки Обь

В парке «Арена» около нового ЛДС выкладывают дорожки в пойменной части. Фотографии благоустройства опубликовали в Телеграм-канале «Зеленый Новосибирск».

Дорожки появляются рядом с рекой. Кроме новых тропинок в парке продолжают озеленение пойменной части.

Напомним, что благоустройство территории возле нового ЛДС площадью 15,5 га стартовало в начале 2021 года. Для парка расчистили прибрежную полосу. Подрядчиком работ выступило ООО «Премиумстрой», сумма заключённого контракта составила 442 млн руб. В дальнейшем городские власти планируют продлить парк в сторону Бугринской рощи, а также создать прилегающую к нему зону отдыха у Оби.

Ранее редакция сообщала о том, что после Дня города новосибирский парк Арена пришлось восстанавливать.