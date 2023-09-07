В новосибирском ТЦ «Сан-Сити» появится Demix вместо Reebok

В Новосибирске в ТРЦ «Сан-Сити» вместо Reebok откроется магазин товаров российского бренда Demix. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Внутри помещения ведется ремонт, а снаружи появился новый баннер с брендом Demix.

Новый магазин планируется открыть этой осенью. Ранее помещение занимал Reebok, который ушел из России.

DEMIX — международный мультиспортивный бренд экипировки для тренинга, фитнеса, бега, йоги, плавания, командных видов спорта и единоборств. Марка принадлежит международному холдингу Sport&Fashion со штаб-квартирой в Сингапуре. Продукция изготавливается в различных странах Юго-Восточной Азии на тех же предприятиях, что и у других международных брендов.

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