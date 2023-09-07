Кудряшовский бор в Новосибирске могут огородить забором

— Сотрудники Новосибирского лесничества и природоохранной инспекции постоянно патрулируют территорию Кудряшовского бора. С 2022 года проведено 1050 рейдов, зафиксировано 36 административных нарушений. Основные нарушения связаны с проездом вне дорог общего пользования, а также устройством несанкционированных свалок, — сообщил на комиссии по экологии регионального парламента министр природных ресурсов Евгений Шестернин.

Он подчеркнул, что не смотря на усилия лесничества и инспекции, транспортная доступность территории бора существенно осложняет ее охрану. Лесной массив с запада на восток и с севера на юг пересекают две крупные трассы: «Иртыш» и Колыванское шоссе. Протяженность бора 12,22 км, а рельеф местности предполагает просеки, которые позволяют автомобилям беспрепятственно заезжать в лес. Большая протяженность дорог не позволяет отследить эти нарушения.

— Считаю, что действенной мерой по сохранению Кудряшовского бора стало бы ограждение его территории. В 2018 году мы разработали такой проект в рамках федеральной программы, но он не нашел применения. На тот момент на эти цели было необходимо 90 млн рублей, — сообщил Шестернин.

По его словам, ограждение Кудряшовского бора позволит предотвратить ДТП с участием диких животных, а также несанкционированное проникновение на территорию

— Лучше один раз потратить деньги на ограждение дороги, чем ежегодно на ликвидацию свалок, — уверен министр.

Депутат Александр Барсуков предложил рассмотреть вариант установки лесозащитных щитов, который использовался при строительстве Северного обхода. Кроме того, он считает, что к рейдам нужно привлекать прокуратуру и ГИБДД, чтобы предотвратить несанкционированный въезд в лес на автомобилях.

Председатель комитета по АПК, член комиссии по экологии Денис Субботин предложил министерству более четко определить границы Кудряшовского бора, где предлагается установить ограждения, а также просчитать финансовую часть этого вопроса.

Напомним, в 2020 году кадастровая палата Новосибирской области внесла в ЕГРН сведения об охранной зоне достопримечательного места региона — государственном природном заказнике «Кудряшовский бор». Бор является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Заказник расположен на территории Колыванского, Коченевского и Новосибирского районов области. Статус государственного заказника областного значения Кудряшовский бор приобрел в 1994 году.

Ранее редакция рассказывала о ДТП с участием лосей и косуль, которые происходят на дорогах региона.