В Новосибирском зоопарке прошел экосубботник

30 марта в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило в рамках Всемирного дня защиты Земли прошел ежегодный экосубботник под лозунгом «Сберегая природу — сохраняем будущее», посвященный Году семьи. Об этом редакции Infopro54 сообщили в Минприроды региона.

— В уборке снега приняло участие более 300 человек, в том числе 233 взрослых и 70 детей от 3 до 15 лет, — пояснили редакции Infopro54.

Среди волонтеров: сотрудники регионального минприроды, волонтёры социально ответственных компаний НСКВ , РЖД, Сбербанка, «ДХЛ ИНТЕРНЕШНЛ», завода «Искра», «Эл 6», Siberian Wellness, «Контур», профсоюза самозанятых, ИП и МСП Новосибирской области, студенты региональной ассоциации «Зеленые Вузы» — НГПУ, РАНХГиС, НГУЭиУ, НГТУ, СГУВТ, НГАСУ (Сибстрин).

За время уборки волонтеры очистили от снега более 10 вольеров для животных, а также территорию озеленения зоопарка. Всего было вывезено 30 машин снега.

Организаторами субботника выступило региональное Минприроды при поддержке МУП г. Новосибирска «Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило».

Ранее редакция сообщала о том, что работа «Новосибирского зоопарка» продлена на час.