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64% молодых новосибирцев готовы переехать из города

  • 31/03/2024, 12:11
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64% молодых новосибирцев готовы переехать из города
30% тех, кто готов уехать, выбирают для переезда Санкт-Петербург.

36% молодых жителей Новосибирска не хотят уезжать жить в другие города. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией Level Group. 64% заявили о готовности сменить место жительства. Для сравнения, Екатеринбургом довольны 45% жителей города, 55% готовы уехать. В других городах миллионниках о готовности к переезду заявили от 18% до 28% молодежи.

Среди российских городов, которые молодые новосибирцы рассматривают как вариант для переезда, лидируют Санкт-Петербург (30%) и Москва (16%). Ещё 11% молодежи рассматривают переезд в другие города России, а 5% заявили, что хотели бы уехать в принципе, но не видят такой возможности.

Среди причин уехать опрошенные чаще всего называют следующие:

  • отсутствие комфортной общественной среды — в 32%;
  • отсутствие возможностей для развития — в 28%;
  • недостаток развлечений и возможностей интересно проводить время — в 24%;
  • на отъезде настаивают родители — 10%;
  • планируют уехать вслед за друзьями — 17%.

В исследовании приняли участие жители 15 городов-миллионников в возрасте от 18 до 28 лет (Казань, Самара, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Тюмень, Краснодар).

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том почему молодежь после получения диплома уезжает из Новосибирска

Фото freepik, автор: freepik 

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Россия Новосибирск Екатеринбург

Теги : трудоустройство молодежи переезд


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