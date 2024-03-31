64% молодых новосибирцев готовы переехать из города

36% молодых жителей Новосибирска не хотят уезжать жить в другие города. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией Level Group. 64% заявили о готовности сменить место жительства. Для сравнения, Екатеринбургом довольны 45% жителей города, 55% готовы уехать. В других городах миллионниках о готовности к переезду заявили от 18% до 28% молодежи.

Среди российских городов, которые молодые новосибирцы рассматривают как вариант для переезда, лидируют Санкт-Петербург (30%) и Москва (16%). Ещё 11% молодежи рассматривают переезд в другие города России, а 5% заявили, что хотели бы уехать в принципе, но не видят такой возможности.

Среди причин уехать опрошенные чаще всего называют следующие:

отсутствие комфортной общественной среды — в 32%;

отсутствие возможностей для развития — в 28%;

недостаток развлечений и возможностей интересно проводить время — в 24%;

на отъезде настаивают родители — 10%;

планируют уехать вслед за друзьями — 17%.

В исследовании приняли участие жители 15 городов-миллионников в возрасте от 18 до 28 лет (Казань, Самара, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Тюмень, Краснодар).

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том почему молодежь после получения диплома уезжает из Новосибирска.