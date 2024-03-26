«Кричит, чтобы русские все передохли»: мигрант-мясник держит в страхе продавцов рынка в Новосибирске

Продавец мясного отдела на рынке в Новосибирске, который находится в центре города, написала заявление в полицию на таджика Далерджона Ачилова. Женщина просит правоохранителей проверить его по линии экстремизма и ни в коем случае не давать мигранту Российское гражданство, на которое он уже подал документы. Сибирячка несколько лет терпела радикальные высказывания своего коллеги-мясника, но последней каплей стало его эмоциональное пожелание смерти ее сыну и всем русским бойцам, находящимся в зоне СВО. Подробности о противостоянии сибиряков и мигранта ― в материале Infopro54.

«Слушает в наушниках какие-то проповеди и желает нам смерти»

Оксана П. более 5 лет проработала на рынке продавцом в мясном отделе. Говорит, что там много мигрантов, но ей сначала повезло и ее помощником по обвалке мяса был русский парень по имени Олег. Но когда началось СВО, Олег принял решение уйти на защиту Родины. Вот тогда ей пришлось тесно сотрудничать с таджиком Далерджоном. Он сразу показался женщине странным.

― Он не скрывал, что ненавидит всех русских. Постоянно слушает в наушниках какие-то проповеди и желает нам смерти. Для непонятных чатов снимал наших девчонок на видео, задавал странные вопросы, почему они любят Россию. Когда узнал, что Олег на СВО, то стал открыто его проклинать. При этом у нас у многих коллег мужья и сыновья подписали контракты и рискуют жизнью. У одной сын погиб, у другой – муж пропал. Олег сейчас тоже числится пропавшим без вести, он него с января нет никаких известий. У меня сын тоже теперь на СВО, поэтому мне неприятно слушать, как таджик кричит, что желает ему не вернуться оттуда, ― рассказала Infopro54 Оксана.

Сибирячка признается, что 20 марта после очередной мерзкой выходки своего коллеги, она вся в слезах уехала с работы и написала хозяйке торговой точки, что больше не желает находиться рядом с этим мигрантом.

― Меня поддерживают все русские женщины на рынке. Им также противно и страшно после слов Далера. Мы видим, что он не уважает нашу культуру, испытывает к нам ненависть и не скрывает это. Плюс ко всему он очень эмоциональный мужчина, были случаи, когда после очередного конфликта гонял по рынку продавцов с топором и ножами, ― добавляет собеседница издания.

Предприниматель, которая наняла на работу мигранта, увольнять его не собирается. Коллектив ни раз видел, как таджик оставляет для хозяйки какие-то пакеты с подарками. Возможно, что таким образом он решает свои проблемы и закрывает вопросы с отсутствием трудового патента.

В итоге Оксана осталась без работы. А вот Далерджон продолжает рубить мясо и оскорблять русских.

«Доказательств у вас нет»

Накануне последнего конфликта Оксана узнала, что мигрант собрался оформлять российской гражданство. Этот факт возмутил ее до глубины души. В день увольнения женщина пошла в отдел полиции и написала заявление, затем обратилась с жалобой в миграционный центр. Все это происходило еще 20 и 21 марта.

― А потом случился этот страшный теракт в Москве и все узнали, что один из террористов тоже жил в Новосибирске. Я не удивлюсь, если на него также жаловались. Потому что этих ненавистников видно сразу, да они и не скрывают ничего, прямо говорят, чтобы мы все передохли, чтобы наши родные на СВО погибли. Я вот стояла за прилавком и мне каждый раз было жутко, что в спину в любой момент может прилететь нож от этого мясника, ― говорит сибирячка.

Оксана уверена, что этот приезжий живет в Новосибирске незаконно. Более того, он перевез сюда жену и детей, а теперь мечтает стать полноправным гражданином страны, которую проклинает.

― Я звонила в полицию и спрашивала, что сделано по моим заявлениям. Мне сказали, что больше никто не жалуется на него. Хотя я точно знаю, что девушки из других отделов под запись давали показания участковому. Почему-то эти жалобы пропали куда-то. Ну да, еще мне пояснили, что нет никаких доказательств. То есть человек реально должен что-то сотворить, чтобы его выслали из страны? Не достаточно того, что он уже презирает нас всех? ― возмущается Оксана.

Продавец добавляет, что готова вернуться на работу, если там ей не придется ежедневно опасаться за свою жизнь и эмоциональное состояние.

― Я постоянно молюсь за наших бойцов, за своего сына и для меня слышать эти проклятья в адрес защитников ― это просто издевательство. Я надеюсь, что будут все-таки предприняты какие-то меры и эта напряженная обстановка разрешится, ― говорит наша читательница.

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