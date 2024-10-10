Более половины конкурсов на вывоз мусора в Новосибирской области не состоялись

Подведены итоги торгов на заключение годовых контрактов по вывозу твердых коммунальных отходов на территории региона.

Судя по предварительной информации, опубликованной на сайте госзакупок, состоялись только 12 конкурсов. На все подана только одна заявка, и все члены комиссии признали ее соответствующей условиям конкурса. Победители этих торгов пока не названы.

На 10 лотов не подана ни одна заявка. Среди них — торги на вывоз мусора из Дзержинского, Железнодорожного, Заельцовского, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов, а также Советского и Калининского районов. Речь идет о самых «дорогих» лотах — от 156 до 201 млн рублей.

По пяти лотам заявлялась только одна компания, но заявка была отклонена. Например, на вывоз мусора из Краснообска и Кольцово, а также с территории Октябрьского района.

Напомним, МУП «Спецавтохозяйство» объявило 27 конкурсов. Стартовая стоимость лотов варьировалась от 32 млн до 202 млн рублей.

На заседании комиссии по горхозу горсовета Новосибирска, 9 октября, руководитель департамента ЭКХ и энергетики Дмитрий Зайков отмечал, что у МУП «САХ» есть сложности с исполнением полномочий регионального оператора.

— У компании нехватка спецтранспорта: 25 единиц техники находятся в ремонте, требуется ее обновление. Дефицит водителей составляет 10%, грузчиков — 30%, — сообщал чиновник.

Директор МУП «Спецавтохозяйство» Александр Юнжаков пояснял, что за 8 месяцев 2024 года предприятие вывезло около 7,1 млн кубометров ТКО. Потребителям выставлены счета на 5,8 млн кубометров, собрали оплату за 5,5 млн кубометров.

— То есть 1,6 млн кубометров мы вывезли за свой счет. Недополученные доходы компании составили 653 млн рублей, констатировал Юнжаков. Из них из Новосибирска за счет «САХ» вывезены 1,1 млн тонн ТКО, что обошлось компании в 463 млн рублей.

Он подчеркнул, что около 123 тысяч абонентов ни разу с момента начала деятельности «САХ» в качестве регоператора за вывоз мусора не платили. Их задолженность составляет 293 млн рублей. Еще 470 млн рублей составляет просрочка абонентов по платежам за вывоз ТКО.

По районам области самая низкая собираемость в Доволенском и Кочковском — 65%, в Новосибирске — в Первомайском и Кировском — 93%.

Кстати, на заседании горхоза депутат Светлана Каверзина* (*признана Минюстом иностранным агентом) подняла вопрос о том, что в конкурсной документации по вывозу мусора нарушены требования СанПиНа.

— Согласно СанПиНам (санитарным правилам и нормам), при температуре воздуха выше +5 градусов Цельсия мусор должен вывозиться не реже раза в сутки (чтоб запаха не было). Тем не менее в конкурсной документации для Советского района заложены нарушения этих правил. С ряда улиц района подрядчик должен его вывозить 3-5 раз в неделю, — подчеркнула она.

Александр Юнжаков обещал еще раз изучить конкурсную документацию.

Напомним, первый конкурс по транспортировке отходов ООО «Экология-Новосибирск», которая на тот момент была регоператором, провела в 2019 году. Речь шла о годовых контрактах.

В 2020 году регоператор провел торги по трехлетним контрактам до 31 декабря 2023 года.

В феврале 2023 года приказом МинЖКХ МУП «Спецавтохозяйство» получило статус регоператора, сменив ООО «Экологию-Новосибирск», которая находилась в банкротстве.

В январе 2024-го «Спецавтохозяйство» получило статус регоператора на 7 лет.

Ранее представители «Спецавтохозяйства» заверяли, что компания займет не более 50% рынка перевозок мусора.