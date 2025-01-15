Новосибирскую компанию подозревают в нанесении ущерба природе на 600 млн рублей

Новосибирская природоохранная прокуратура завершила проверку в отношении компании ООО «Инженерные системы». Об этом говорится в ответе, который получил от ведомства общественник Евгений Митрофанов.

В ходе проверки летом 2024 года прокуроры и специалисты Россельхознадзора выявили, что компания допустила порчу природного слоя почвы на участках сельхозназначения в Новосибирском районе. Вред, нанесенный почве, в ведомстве оценили в 600 млн рублей.

10 января 2025 года гендиректору предприятия вынесено представление. Возмещение вреда находится на контроле природоохранной прокуратуры.

При этом в ответе общественнику подчеркивается, что изымать участок у компании не планируется.

— У компании есть лицензии на пользование недрами на участке. Кроме того, сейчас компания проводит мероприятия по переводу земельного участка, позволяющего осуществлять добычу недр, — уточнили в ведомстве.

Как пояснил редакции Евгений Митрофанов, некоторое время назад он обнаружил, что ООО «Инженерные системы» ведет добычу гранта на землях сельхозназначения и обратился в прокуратуру.

— У них была лицензия на пользование недрами. Но для осуществления этой деятельности необходимо, чтобы категория земли была соответствующего назначения. Компания их в земли промышленности переводить не стала, но начала добычу. Сейчас они будут оплачивать ущерб. Сомневаюсь, что будут делать это добровольно, так что ожидаю подачи иска от прокуратуры, — пояснил Митрофанов.

В документах, предоставленных Infopro54 общественником, отмечается, что лицензия на пользование недрами на участке «Власихинский-6» была выдана компании в 2023 году Минприроды Новосибирской области.

По его словам, одним из собственников компании является господин Субботин.

Судя по данным сервиса Контур.Фокус, речь идет о компании ООО «Инженерные системы», которая создана в 2011 году. Выручка компании в 2023 году не раскрывается, чистый убыток составил 1.3 млн рублей (-2407%). Учредителем является московское ООО «Терра Девелопмент» (90%) и Полина Каширина (10%). Игорь Субботин является гендиректором и собственником (25%) «Терра Девелопмент». 75% компании принадлежит Юрию Посаженникову. Компания также является учредителем ООО УК Индустриального Парка «Сибирский».

Судя по данным публичных источников, участок площадью 63 га расположен в 2 км на запад по дороге Марусино-Павино, по левую сторону от дороги в Криводановском сельсовете. Ранее он продавался на сайтах недвижимости по цене 63,3 млн рублей.

Напомним, в Новосибирской области есть история по Чулыму, когда небольшая компания получила иск на 8 миллиардов рублей за загрязнение окружающей среды. Также в регионе идут громкие дела по АО НКБК и АО «Кудряшовское».

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что при применении природоохранного законодательства нужен баланс.