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В ноябре продажи автомобилей Lada выросли на 10 процентов

  • 03/12/2024, 14:00
Автор: Артем Рязанов
В ноябре продажи автомобилей Lada выросли на 10%
Лидером продаж стала Lada Granta

В ноябре продажи автомобилей Lada в России увеличились на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 39 583 единиц. Всего за период с января по ноябрь было реализовано 417 437 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что на 30,6% превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

В ноябре Lada Granta продемонстрировала наилучший результат года по объёмам продаж — было реализовано 14,7 тысяч автомобилей. За 11 месяцев этот показатель составил 190,3 тысячи единиц, что соответствует уровню 2023 года.

— Vesta в ноябре разошлась тиражом в 8 078 автомобилей (+1,2% к ноябрю прошлого года). По итогам 11 месяцев продано 113 302 Vesta (на 173,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года), —  говорится в сообщении компании.

Напоминаем, что за первые 10 месяцев 2024 года российские заводы произвели 599 тысяч легковых автомобилей. Это на 41,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Росстата, в октябре было выпущено 91,2 тысячи автомобилей, что на 54,1% превышает показатели предыдущего года.

Ранее редакция сообщала о том, что с января по октябрь новосибирцы взяли автокредитов на 32 миллиардов рублей. Это на 87% больше, чем за тот же период прошлого года.

Источник фото: Freepik / Автор — senivpetro

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : продажи авто


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