В ноябре продажи автомобилей Lada выросли на 10 процентов

В ноябре продажи автомобилей Lada в России увеличились на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 39 583 единиц. Всего за период с января по ноябрь было реализовано 417 437 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что на 30,6% превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

В ноябре Lada Granta продемонстрировала наилучший результат года по объёмам продаж — было реализовано 14,7 тысяч автомобилей. За 11 месяцев этот показатель составил 190,3 тысячи единиц, что соответствует уровню 2023 года.

— Vesta в ноябре разошлась тиражом в 8 078 автомобилей (+1,2% к ноябрю прошлого года). По итогам 11 месяцев продано 113 302 Vesta (на 173,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года), — говорится в сообщении компании.

Напоминаем, что за первые 10 месяцев 2024 года российские заводы произвели 599 тысяч легковых автомобилей. Это на 41,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Росстата, в октябре было выпущено 91,2 тысячи автомобилей, что на 54,1% превышает показатели предыдущего года.

Ранее редакция сообщала о том, что с января по октябрь новосибирцы взяли автокредитов на 32 миллиардов рублей. Это на 87% больше, чем за тот же период прошлого года.