ТУАД планирует отремонтировать участок дороги к селу Ташара

ТУАД планирует отремонтировать участок автодороги «Н-1910» в Мошковском районе Новосибирской области, который ведет в село Ташара. В порядок переведут отрезок с 7 по 11 километр.
— Проект уже готов, в ближайшее время будет выбран подрядчик для выполнения ремонта, — сообщили в ведомстве.
В рамках запланированных работ дорожники будут выполнять следующие мероприятия:
Кроме того, будет проведено укрепление обочин, установка барьерных ограждений, установка новых дорожных знаков и нанесение свежей разметки.
Общая протяженность дороги составляет более 44 километров. Она соединяет важные социальные и туристические объекты. Ремонт этого участка станет значительным шагом к созданию надежной и современной транспортной инфраструктуры, обеспечивая стабильное сообщение с федеральными автодорогами.
После завершения работ трасса будет полностью соответствовать всем требованиям безопасности дорожного движения, как сообщает Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области.
Напомним, одним из вариантов переезда пескобаз с набережной Новосибирска называется порт Ташара. Речники уже несколько лет говорят о необходимости развития этой площадки, в том числе выстраивания автомобильных подъездных путей и восстановления железнодорожной ветки.
Ранее редакция сообщала о том, что определен подрядчик для масштабного ремонта трассы Новосибирск-Кочки-Павлодар. Участок планируют реконструировать к октябрю 2028 года.
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