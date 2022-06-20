Telegram запустил Premium-подписку

Мессенджер Telegram запустил платную подписку Premium, дающую пользователям доступ к дополнительным функциям, при этом сам мессенджер останется бесплатным, говорится в официальном блоге Telegram.

— Telegram продолжает стремительно расти, и многие пользователи спрашивают, как они могли бы поддержать нашу команду. Сегодня мы запускаем Telegram Premium — подписку, с которой Вы сможете поддержать дальнейшее развитие Telegram и получить доступ к дополнительным функциям, — говорится в сообщении.

Согласно данным в самом мессенджере, стоимость подписки составляет 449 рублей в месяц.

— После оформления подписки Telegram практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое. Подписчики смогут загружать файлы объёмом до 4 ГБ, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, использовать дополнительные инструменты для управления чатами — и получат множество других преимуществ, — отмечается в сообщении.

При этом, по сообщению компании, все существующие функции, на которые пользователи привыкли полагаться за почти десять лет, остаются бесплатными для всех.

— В 2022 году Telegram вошёл в топ-5 самых загружаемых приложений в мире, а количество активных пользователей мессенджера превысило 700 миллионов человек в месяц, — добавили в компании.

Ранее Telegram выпустил обновление, позволяющее пользователям создавать звуки уведомлений, настраивать таймеры отключения оповещений и автоматического удаления сообщений. Также мессенджер внедрил функцию перевода сообщений.