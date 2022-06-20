Рекламодателям

Telegram запустил Premium-подписку

  • 20/06/2022, 10:03
Автор:
новости бизнеса
За 449 рублей в месяц пользователи получат доступ к дополнительным функциям, при этом сам мессенджер останется бесплатным.

Мессенджер Telegram запустил платную подписку Premium, дающую пользователям доступ к дополнительным функциям, при этом сам мессенджер останется бесплатным, говорится в официальном блоге Telegram.

— Telegram продолжает стремительно расти, и многие пользователи спрашивают, как они могли бы поддержать нашу команду. Сегодня мы запускаем Telegram Premium — подписку, с которой Вы сможете поддержать дальнейшее развитие Telegram и получить доступ к дополнительным функциям, — говорится в сообщении.

Согласно данным в самом мессенджере, стоимость подписки составляет 449 рублей в месяц.

— После оформления подписки Telegram практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое. Подписчики смогут загружать файлы объёмом до 4 ГБ, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, использовать дополнительные инструменты для управления чатами — и получат множество других преимуществ, — отмечается в сообщении.

При этом, по сообщению компании, все существующие функции, на которые пользователи привыкли полагаться за почти десять лет, остаются бесплатными для всех.

— В 2022 году Telegram вошёл в топ-5 самых загружаемых приложений в мире, а количество активных пользователей мессенджера превысило 700 миллионов человек в месяц, — добавили в компании.

Ранее Telegram выпустил обновление, позволяющее пользователям создавать звуки уведомлений, настраивать таймеры отключения оповещений и автоматического удаления сообщений. Также мессенджер внедрил функцию перевода сообщений.

Фото: pixabay.com

372

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : подписка мессенджер Telegram


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Мэрия Новосибирска объявила торги на комплексное развитие территории

Застройщик должен освоить участок до конца 2026 года.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирские учёные «прокачивают» сою до уровня мяса

Она заменит мясные продукты без дефицита для организма человека необходимых питательных веществ.
Читать статью >>
новости Иркутска

На берегу Байкала появятся глэмпинги

На сегодняшний день это одно из самых экологичных решений для создания инфраструктуры по приему туристов.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В ПЛП построят дата-центр

На первоначальном этапе инвестиции в проект составят 1,9 млрд рублей.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Как патентные тролли портят жизнь новосибирским экспортерам

Все материалы
Лента новостей

Мэрия Новосибирска объявила торги на комплексное развитие территории

19/06/2022, 18:01

Эксперту-дорожнику за взятки дали условный срок

19/06/2022, 15:54

«Россети Сибирь» инвестируют в модернизацию сетей 9 млрд рублей

19/06/2022, 14:49

Эксперты увидели, что в Новосибирске дешевеют стройматериалы

19/06/2022, 12:04
Популярное

Полнота не приходит одна: чем опасно ожирение?

19/06/2022, 18:36

Июль в Новосибирске обещает быть дождливым, но жарким

17/06/2022, 17:07

Власти поддержат алкогольное производство в России

17/06/2022, 16:17

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк Уралсиб улучшил условия по ипотеке

20/06/2022, 11:11

ВТБ: снижение ставки по ипотеке до 7% может удвоить спрос на госпрограмму

20/06/2022, 11:08

Банк Уралсиб запустил кредитование корпоративных клиентов в юанях

20/06/2022, 11:04
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска