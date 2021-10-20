Рекомендации при выборе застежек-молний

Ее можно приобретать для личного использования поштучно, а также заказывать оптом для собственного производства. Из-за разнообразия видов и моделей этого материала выбор его становится тяжелее, поэтому надо немного ознакомится с его особенностями.

Виды молний-застежек

При приобретении молнии на производство не забудьте также и нитки для швейных машин купить, чтобы прошивать их на ленты. Можно выделить три вида молний согласно принципу их работы:

автоматический принцип — внутри в бегунке есть специальное устройство, которое предотвращает расстегивание замка самопроизвольно, где бы не находился в это время слайдер. Движение в таком механизме происходит только при механическом передвижении пуллера;

принцип полуавтомата — в бегунке есть устройство, которое действует как стопор и если пуллер опущен вниз, то молния самостоятельно не расстегнется. Чаще всего такие механизмы используют при изготовлении и пошиве одежды;

галантерейный вид — этот вид молний не имеет автоматических стопоров и используют его обычно при изготовлении чемоданов, сумочек, всяких чехлов, палаток и других изделий.

Рекомендации при выборе молний

Есть несколько советов, к которым стоит прислушаться людям, покупающим застежки молнии для своих потребностей:

обращайте внимание на тип работы застежки и возможность ее расстегивания самостоятельно, потому что для некоторых видов изделий это очень неудобно;

проверяйте качество закрепления каждого звена молнии на ленте, они должны быть прошиты двумя строчками с обеих сторон. Лучше всего это видно, если посмотреть на текстильную ленту с изнанки;

отмечайте наличие специальной лески или скрученной нитки — корда, которая усиливает закрепленность обоих звеньев. Если она есть внутри спирали в молнии по всей длине, то звенья молнии не расходятся;

обращайте внимание на материал изготовления текстильной ленты, потому что если она изготовлена из полиэстера, то усадка молнии по спирали будет сведена к минимуму. А если есть еще какие-то добавочные компоненты, то она может увеличиться. Когда выбираете молнию-застежку для обуви на сайте, то можете сразу приобрести и крем для ее чистки на странице https://obuv-complekt.com/g40329616-krema-dlya-obuvi, поскольку он точно пригодится для поддержания обуви в привлекательном виде.

Нюансы при выборе молний для одежды детской

Выбирая застежки-молнии, надо учитывать такие моменты: