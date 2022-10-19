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Из Новосибирска открывают прямой рейс на Пхукет

  • 19/10/2022, 13:19
прямые рейсы до Пхукета
Летать самолеты будут раз в неделю.

Из Новосибирска на Пхукет, Таиланд с 5 ноября запустят прямые рейсы. Летать самолеты будут раз в неделю. Авиакомпанией перевозчиком станет Pegas fly. Об этом сообщили в Ассоциации Туроператоров.

— В компании PEGAS Touristik новосибирцев уже сориентировали по ценам. Тур на двоих в двухместном номере на 13 ночей начинается от 171 тысячи рублей, — пояснили КП.Новосибирск   в ассоциации.

Также прямые рейсы до Таиланда запускают 2 ноября из Красноярска, а 6 ноября из Иркутска. Летать самолеты будут раз в неделю.

Ранее Infopro54 сообщал, что Мьянма ведёт диалог с Российской Федерацией об установлении прямого авиасообщения. Мьянманские авиалинии смогут совершать рейсы из Янгона\Мьянмы в Москву с остановкой в Новосибирске, поскольку напрямую без дозаправки лететь слишком долго. Пока речь идёт о грузовых самолётах и чартерах для туристов. В посольстве Мьянмы надеются, что рейсы будут запущены до конца 2022 года.

 

Напомним, к концу декабря аэропорт «Толмачево» планирует ввести в эксплуатацию новый терминал. 

Фото с сайта аэропорта «Толмачево», автор фото — Андрей Нейман

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Рубрики :

Регионы: Таиланд Новосибирск

Теги : рейс на Пхукет из Новосибирска Прямые рейсы до Пхукета авиабилеты до Пхукета


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